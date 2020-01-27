«Краснодар» отменил матч с клубом из Уханя, где началась эпидемия коронавируса

ФК «Краснодар» отказался от товарищеской встречи с «Ухань Залл» из Китая, где произошла вспышка коронавируса

Матч «Краснодар» — «Ухань Залл» должен был пройти 10 февраля на втором тренировочном сборе в Испании. Игра значилась в расписании «быков», опубликованном на сайте 27 января. Однако вскоре после того, как СМИ заметили, что соперником краснодарсцев станет команда из Уханя, она исчезла из списка соперников. Три другие матча остались: со шведским «Мальме» (2 февраля), чешской «Викторией» (7 февраля) и норвежским «Мьендаленом» (7 февраля).

«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция», — пояснил порталу Юга.ру пресс-атташе «Краснодара» Антон Тихий.

На вопрос, могут ли китайцы стать соперниками черно-зеленых на третьем сборе или они окончательно выпали из возможных соперников, в клубе ответили, что по этой теме нет никакой конкретики.

«Ухань Залл» — китайский футбольный клуб из города Уханя провинции Хубэй, где в декабре зафиксировали вспышку пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус. По данным госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, общее число умерших от эпидемии достигло 80 человек.