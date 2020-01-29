На инвестфоруме в Сочи усилят меры защиты от коронавируса

В Сочи во время Российского инвестиционного форума, который будет проходить с 12 по 14 февраля, усилят противоэпидемические меры

В этот период городскую службу скорой помощи усилят пятью дополнительными бригадами. Кроме того, три мобильные бригады врачей будут дежурить в местах проведения мероприятий, сообщили 29 января в пресс-службе мэрии курорта. Также меры защиты усилят в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.

Особые противоэпидемические меры в Сочи связаны со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.