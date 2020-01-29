На инвестфоруме в Сочи усилят меры защиты от коронавируса

Краснодарский край

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В Сочи во время Российского инвестиционного форума, который будет проходить с 12 по 14 февраля, усилят противоэпидемические меры

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В этот период городскую службу скорой помощи усилят пятью дополнительными бригадами. Кроме того, три мобильные бригады врачей будут дежурить в местах проведения мероприятий, сообщили 29 января в пресс-службе мэрии курорта. Также меры защиты усилят в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.

Особые противоэпидемические меры в Сочи связаны со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

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Из-за вируса российских аэропортах, имеющих прямое сообщение с Китаем, в том числе кубанских, усилили меры предосторожности, а затем в Краснодаре и Сочи прервали авиасообщение в этом направлении. В крае открыли горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. Минздрав Краснодарского края работает в режиме повышенной готовности.

Как писали Юга.ру, Российский инвестиционный форум пройдет в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края станет «Экспорт услуг». Сочи представит семь проектов, которые позволят создать более 5 тыс. новых рабочих мест.

Безопасность Здравоохранение Коронавирус Медицина Российский инвестиционный форум Сочи

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