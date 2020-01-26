Прилетевшего из Китая пассажира госпитализировали в Краснодаре

Краснодарский край

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В краснодарском аэропорту вечером 26 января у пассажира из Китая нашли вирусную инфекцию

Специалисты Роспотребнадзора во время проверки тепловизорами пассажиров, прибывших из китайского города Санья, нашли человека с повышенной температурой. 

По предварительным данным, у него острая респираторная вирусная инфекция. Сейчас проводят дополнительные медицинские анализы, рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. 

Как писали Юга.ру, 23 января в международных аэропортах Краснодара и Сочи, в которых открыто прямое сообщение с Китаем, рассказали о мерах предосторожности в связи с появлением нового вида коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 26 января во всем мире заболело 2 тыс. 116 человек. Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.

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