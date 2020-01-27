Анализы прилетевшего из Китая в Краснодар мужчины отправили на исследование

В Роспотребнадзоре Кубани 27 января рассказали, что для исключения заражения коронавирусом анализы пассажира из Китая, которого госпитализировали из аэропорта Краснодара, оправили на исследование

Во время проверки тепловизорами пассажиров, прибывших 26 января из китайского города Санья в Краснодар, заметили человека с повышенной температурой. По предварительным данным, у него острая респираторная вирусная инфекция. Мужчину госпитализировали.

Анализы снятого с рейса пассажира отправили на исследование в Новосибирск и Ставрополь, чтобы исключить заражение коронавирусом. В этих городах есть референс-центры, которые оснащены тест-системами на распознавание нового вируса. В больнице Краснодара мужчине после лабораторных исследований поставили диагноз «грипп». У его жены также взяли анализы и отпустили домой, с супругами все нормально.

Кроме того, в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что пассажира забирали из аэропорта в костюмах для защиты от опасных инфекций в соответствии с установленным алгоритмом действий, написало 27 января РИА «Новости».

23 января в международных аэропортах Краснодара и Сочи, в которых открыто прямое сообщение с Китаем, порталу Юга.ру рассказали о мерах предосторожности в связи с появлением нового вида коронавируса.