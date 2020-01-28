Оппозиционер Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявил, что во время прошлых выборов его отравили

Абхазия, Вся Россия

Распечатать

Оппозиционер Аслан Бжания 27 января сообщил, что планирует принять участие в президентской гонке в Абхазии

Бжания подтвердил журналистам, что будет баллотироваться в президенты на выборах в Абхазии 22 марта, сообщает издание RT.

«Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, невороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять», — процитировало его агентство ТАСС.

Аслану Бжании 57 лет. В 2019 году он один из первых заявил об участии в выборах президента, которые должны были пройти в стране в июле. Но в апреле его госпитализировали в московскую клинику с подозрением на отравление.

«Я был отравлен в апреле 2019 года, поэтому и оказался в больнице. Есть заключение об этом Мюнхенской лаборатории, есть также заключение Варшавской лаборатории. Через несколько дней после моей госпитализации в больницу также попали и два офицера из моей охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше... Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда — диметилртуть», — заявил оппозиционер в эфире абхазского государственного телевидения. Его слова передает «Интерфакс».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 22 января в Абхазии началось выдвижение кандидатов на пост президента. Оно продлится до 11 февраля.Своих претендентов имеют право выдвигать политические партии и группы избирателей, рассказали РИА «Новостям» в ЦИК Абхазии.

Голосование на выбор президента пройдет в стране 22 марта.

Напомним, 9 января жители Абхазии вышли на митинг, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы. Протестующие сломали двери и ворвались внутрь администрации главы республики. Они утверждали, что прошедшие в сентябре 2019 года выборы в республике были незаконными. Через день парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, а Кассационная коллегия Верховного суда республики признала победу Хаджимбы незаконной. 12 января в Абхазии назначили дату повторных выборов президента.

После того, как 13 января президент Абхазии подал в отставку, и.о. главы республики назначили премьер-министра Валерия Бганбу.

Выборы Президент Абхазии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани задержали парней, которые накануне устроили погоню с ДТП
Оппозиционер Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявил, что во время прошлых выборов его отравили
В Краснодаре начали реставрировать памятник «Воинам-освободителям»
В Кавказском заповеднике рассказали, как зимуют зубры, медведи, волки и кабаны
На Кубани женщина погибла при пожаре в заброшенном доме
Набережную Евпатории во время ремонта испортили на 200 млн рублей

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале