Бжания подтвердил журналистам, что будет баллотироваться в президенты на выборах в Абхазии 22 марта, сообщает издание RT.

«Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, невороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять», — процитировало его агентство ТАСС.

Аслану Бжании 57 лет. В 2019 году он один из первых заявил об участии в выборах президента, которые должны были пройти в стране в июле. Но в апреле его госпитализировали в московскую клинику с подозрением на отравление.

«Я был отравлен в апреле 2019 года, поэтому и оказался в больнице. Есть заключение об этом Мюнхенской лаборатории, есть также заключение Варшавской лаборатории. Через несколько дней после моей госпитализации в больницу также попали и два офицера из моей охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше... Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда — диметилртуть», — заявил оппозиционер в эфире абхазского государственного телевидения. Его слова передает «Интерфакс».