Оппозиционер Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявил, что во время прошлых выборов его отравили
Оппозиционер Аслан Бжания 27 января сообщил, что планирует принять участие в президентской гонке в Абхазии
Бжания подтвердил журналистам, что будет баллотироваться в президенты на выборах в Абхазии 22 марта, сообщает издание RT.
«Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, невороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять», — процитировало его агентство ТАСС.
Аслану Бжании 57 лет. В 2019 году он один из первых заявил об участии в выборах президента, которые должны были пройти в стране в июле. Но в апреле его госпитализировали в московскую клинику с подозрением на отравление.
«Я был отравлен в апреле 2019 года, поэтому и оказался в больнице. Есть заключение об этом Мюнхенской лаборатории, есть также заключение Варшавской лаборатории. Через несколько дней после моей госпитализации в больницу также попали и два офицера из моей охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше... Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда — диметилртуть», — заявил оппозиционер в эфире абхазского государственного телевидения. Его слова передает «Интерфакс».
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Как писали Юга.ру, 22 января в Абхазии началось выдвижение кандидатов на пост президента. Оно продлится до 11 февраля.Своих претендентов имеют право выдвигать политические партии и группы избирателей, рассказали РИА «Новостям» в ЦИК Абхазии.
Голосование на выбор президента пройдет в стране 22 марта.
Напомним, 9 января жители Абхазии вышли на митинг, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы. Протестующие сломали двери и ворвались внутрь администрации главы республики. Они утверждали, что прошедшие в сентябре 2019 года выборы в республике были незаконными. Через день парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, а Кассационная коллегия Верховного суда республики признала победу Хаджимбы незаконной. 12 января в Абхазии назначили дату повторных выборов президента.
После того, как 13 января президент Абхазии подал в отставку, и.о. главы республики назначили премьер-министра Валерия Бганбу.
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