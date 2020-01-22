В Абхазии началась кампания по выборам президента

Выдвижение кандидатов продлится до 11 февраля. Своих претендентов имеют право выдвигать политические партии и группы избирателей, рассказали РИА «Новостям» в ЦИК Абхазии. Председатель комитета Тамаз Гогия добавил, что для кандидата от группы избирателей необходимо собрать не менее 2 тыс. подписей, но и не более 2,5 тыс. голосов.

Известно, что для кандидатов проведут экзамены по абхазскому языку — они напишут сочинение и расскажут о себе. Всего на выборы президента планируется потратить 15 млн рублей. Голосование пройдет 22 марта, пишет RT.

9 января жители Абхазии вышли на митинг, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы. Протестующие сломали двери и ворвались внутрь администрации главы республики. Они утверждали, что прошедщие в сентябре 2019 года выборы в республике были незаконными. Через день парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, а Кассационная коллегия Верховного суда республики признала победу Хаджимбы незаконной. 12 января в Абхазии назначили дату повторных выборов президента.

После того, как 13 января президент Абхазии подал в отставку, и.о. главы республики назначили премьер-министра Валерия Бганбу.