Макгрегор: «Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов»

18 января Макгрегор в первом за три с лишним года бою за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Президент UFC Дэйна Уайт ранее обещал, что победа ирландца обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом.

На пресс-конференции после поединка Уайт назвал бой Хабиба против Конора самым большим боем в истории спорта, в том числе с точки зрения наследия для обоих и для всего ММА.

Макгрегор же сообщил журналистам, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в России. Уайт же исключил, что бой может пройти в Москве. Возможными местами его проведения он завал Лас-Вегас или Великобританию.

«Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб, — цитирует Макгрегора Sports.ru. — Из-за PPV (плата за просмотр)? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?»