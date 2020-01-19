Макгрегор: «Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов»
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве
18 января Макгрегор в первом за три с лишним года бою за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Президент UFC Дэйна Уайт ранее обещал, что победа ирландца обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом.
На пресс-конференции после поединка Уайт назвал бой Хабиба против Конора самым большим боем в истории спорта, в том числе с точки зрения наследия для обоих и для всего ММА.
Макгрегор же сообщил журналистам, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым в России. Уайт же исключил, что бой может пройти в Москве. Возможными местами его проведения он завал Лас-Вегас или Великобританию.
«Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб, — цитирует Макгрегора Sports.ru. — Из-за PPV (плата за просмотр)? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?»
Хабиб по-прежнему пока никак не прокомментировал победу ирландца.
Как писали Юга.ру, в прошлый раз Макгрегор приезжал в Москву в октябре, чтобы презентовать свой виски. На пресс-конференции он заявил, что обязательно хочет провести бой в Москве, независимо от того, кто будет его соперником. Упоминая Хабиба, он заявил, что не считает, что тот представляет Россию («Не видел, чтобы он поднимал флаг России с такой же гордостью, как я поднимаю флаг Ирландии»). Также он назвал всех дагестанцев трусами, убегающими от проблем, и сказал, что сам не поехал бы в Дагестан, даже если бы ему там «надо было в туалет сходить».
Напомним, в прошлый раз Хабиб и Конор встречались в октагоне 7 октября 2018 года — тогда Нурмагомедов одержал победу и защитил свой чемпионский титул. После этого дагестанец напал на команду ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В зрительном зале развязалась драка с участием полиции, позже арестовали трех человек, в том числе менеджера Хабиба. Из-за потасовки после боя Хабиба отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов.
Об истории противостояния этих двух бойцов читайте в нашем материале «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».
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