Ирландский боец Конор МакГрегор второй раз приехал в Москву и рассказал о виски, Путине, Хабибе и Дагестане

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор прилетел в Москву, чтобы представить свой виски, поступивший в продажу в России. 24 октября он провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. В самом начале спортсмен вспомнил свой первый визит в столицу и встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мало кто знает, но самую первую бутылку нашего виски я подарил президенту Владимиру Путину на чемпионате мира по футболу. Служба безопасности Владимира Путина, непревзойденная в своем деле, как вам известно, должна была извлечь жидкость из бутылки, чтобы проверить безопасна ли она, нет ли там яда. И только потом ее передали Владимиру Путину. Со времен ЧМ у меня не было возможности поговорить с Путиным, поэтому я не спросил, попробовал ли он этот виски. Но я думаю, что он ему обязательно понравится», — рассказал МакГрегор.

После этого боец заявил, что хочет обязательно провести бой в Москве, независимо от того, кто будет его соперником. На протяжении всей пресс-конференции ирландец вспоминал своего соперника Хабиба Нурмагомедова, которому он проиграл год назад. По мнению МакГрегора, российский спортсмен не представляет страну. Также он назвал всех дагестанцев трусами, убегающими от проблем. «Я не уверен, что Хабиб представляет Россию. Я не видел, чтобы он поднимал флаг России с такой же гордостью, как я поднимаю флаг Ирландии. Публика, люди, его собственный отец хотят этого, но он не хочет этого. Он хочет опустить всех на свой уровень. Он боится рисков, а тот, кто боится рисков, не может рассчитывать на продолжительную карьеру. А его последний соперник? Я вырубил того человека за 90 секунд, а ему пришлось биться целых три раунда. Мы знаем, что он может бежать, и он будет бежать. Такова суть дагестанца — он бежит. Каждый россиянин знает это: что они [дагестанцы — Юга.ру] бегут, они трусы», — заявил спортсмен.

Ирландец рассказал, что следующий бой он проведет 18 января, а готовиться к нему начнет, когда вернется домой из Москвы. На это время он полностью откажется от алкоголя. У МакГрегора также спросили, не боится ли он провокаций со стороны команды Нурмагомедова, пока находится в России. «Я прилетаю сюда, а он улетает. Типичный дагестанец», — иронично сказал боец. Журналисты спросили мнение ирландца о прошедшем бое между Нурмагомедовым и Дастином Порье, где дагестанец одержал победу. В ответ на это спортсмен напомнил, что одолел американца быстрее. Также он снова рассказал, что российский боец дерется с помощью захватов за ноги противника.