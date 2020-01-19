Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне. Глава UFC обещал ему за победу бой с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в главном бою турнира UFC 246 18 января победил американца Дональда Серроне. Это стало первой его победой за три с лишним года

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Серроне. Судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом.

Бой стал первым для Макгрегора спустя 15 месяцев после проигрыша россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тогда после поединка разразился скандал — дагестанец покинул октагон и напал на команду ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В зрительном зале развязалась драка с участием полиции, позже арестовали трех человек, в том числе менеджера Хабиба. Макгрегор тогда захотел реванша , однако позже заявил, что разобрал свои ошибки на ринге и признал поражение .

Президент UFC Дэйна Уайт ранее говорил, что победа Макгрегора обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом. Друг ирландца, российский боец ММА Артем Лобов подтвердил MMA Fighting его планы по реваншу с Нурмагомедовым. Также он рассказал, что ему интересен еще один бой с Флойдом Мэйвезером.

На пресс-конференции после вчерашнего боя Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой.

«Я скажу, что Хабиб против Конора — это самый большой бой в истории спорта. Я знаю, что Макгрегор хочет этот бой и выиграть его. Хочу ли, чтобы он подрался три раза в этом году? Да. Я думаю, что бой Конора с Хабибом — огромный бой с точки зрения наследия для обоих и для всего нашего спорта», — цитирует Уайта «КП».

Промоутер также добавил, что бой может стать особенно важным для наследия Хабиба: «Если он побил Конора, побьет Тони, и победит Макгрегора, то может завершить карьеру 30-0».

Хабиб пока никак не прокомментировал победу Макгрегора.

Сам Конор заявил, что хотел бы провести реванш в Москве, передает Sport24, но Уайт исключил такой вариант.