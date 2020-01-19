Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне. Глава UFC обещал ему за победу бой с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в главном бою турнира UFC 246 18 января победил американца Дональда Серроне. Это стало первой его победой за три с лишним года
Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Серроне. Судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом.
«Я вернулся», — заявил ирландец сразу после окончания боя.
Бой стал первым для Макгрегора спустя 15 месяцев после проигрыша россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тогда после поединка разразился скандал — дагестанец покинул октагон и напал на команду ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В зрительном зале развязалась драка с участием полиции, позже арестовали трех человек, в том числе менеджера Хабиба. Макгрегор тогда захотел реванша, однако позже заявил, что разобрал свои ошибки на ринге и признал поражение.
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Президент UFC Дэйна Уайт ранее говорил, что победа Макгрегора обеспечит ему следующее место в очереди на бой с Хабибом. Друг ирландца, российский боец ММА Артем Лобов подтвердил MMA Fighting его планы по реваншу с Нурмагомедовым. Также он рассказал, что ему интересен еще один бой с Флойдом Мэйвезером.
На пресс-конференции после вчерашнего боя Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой.
«Я скажу, что Хабиб против Конора — это самый большой бой в истории спорта. Я знаю, что Макгрегор хочет этот бой и выиграть его. Хочу ли, чтобы он подрался три раза в этом году? Да. Я думаю, что бой Конора с Хабибом — огромный бой с точки зрения наследия для обоих и для всего нашего спорта», — цитирует Уайта «КП».
Промоутер также добавил, что бой может стать особенно важным для наследия Хабиба: «Если он побил Конора, побьет Тони, и победит Макгрегора, то может завершить карьеру 30-0».
Хабиб пока никак не прокомментировал победу Макгрегора.
Сам Конор заявил, что хотел бы провести реванш в Москве, передает Sport24, но Уайт исключил такой вариант.
Нурмагомедов и Макгрегор конфликтуют уже много лет. Подробнее читайте в нашем обзорном материале.
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