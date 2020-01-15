«Такие ситуации никогда не должны повторяться». Путин прокомментировал перебои с поставками лекарств в регионах

Президент России Владимир Путин 15 января в обращении к Федеральному Собранию обратил внимание на перебои с поставками лекарств в регионах

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться», — подчеркнул президент.

По его словам, в 2020 году в России заработает единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. Путин объяснил, что это позволит избежать путаницы.

Он добавил, что в России уже действует закон, позволяющий официально ввозить в страну специальные препараты, не имеющие официального разрешения. Путин попросил правительство в ближайшее время отладить эту систему, чтобы «люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать».

Юга.ру писали о подобной ситуации. В 2013 году министерство здравоохранения Краснодарского края отказало в лекарственном обеспечении родителям малолетнего ребенка, страдающего редким заболеванием. Ведомство объяснило отказ тем, что лекарственное средство не зарегистрировано на территории России. 12 августа Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокуратуры признать отказ незаконным и обеспечить ребенка необходимыми препаратами.

Юга.ру писали, что проблемы с поставками лекарств для онкобольных были еще в 2016 году. А в 2018 году ВИЧ-положительные пациенты из Сочи пожаловались на перебои с поставками лекарств. В 2019 году минздрав Кубани также признал проблему с поставками лекарств льготникам.