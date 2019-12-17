В 42 регионах РФ есть проблемы с поставками лекарств — Генпрокуратура

По данным Гепрокуратуры на 29 ноября, количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тысяч. Причиной этого Буксман назвал отсутствие заявок от потенциальных исполнителей контрактов и нарушения при организации торгов, которые привели к ограничению количества участников, сообщило РИА «Новости» .

О том, что в стране не состоялась каждая четвертая закупка жизненно важных лекарств, объявил 16 декабря заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании Совета законодателей РФ.

Сейчас при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) заказчики поставок должны ориентироваться на данные «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения». В Минздраве признали, что справочник недоработан, пишет «360».

В сентябре РБК сообщил, что ведомство пошло навстречу поставщикам и готовит новый приказ. Если изменения будут приняты, заказчики должны будут помимо НМЦК устанавливать начальную цену за единицу товара.

Как писали Юга.ру, после проверки Росздравнадзора, которая выявила нарушения в льготном лекарственном обеспечении граждан почти в 30 регионах, в июне на Первом канале вышел сюжет, героем которого стал житель Кубани с опухолью головного мозга, который в течение четырех месяцев не получал нужный препарат. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку этой информации. После этого минздрав Кубани признал проблему с поставками лекарств льготникам.