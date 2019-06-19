Минздрав Кубани признал проблему с поставками лекарств льготникам
Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало информацию о проблемах с поставками лекарственных препаратов в регионе
Как писали Юга.ру, после проверки Росздравнадзора, которая выявила нарушения в льготном лекарственном обеспечении граждан почти в 30 регионах, на Первом канале вышел сюжет, героем которого стал житель Кубани. У него опухоль головного мозга, и он уже четыре месяца не получает нужный препарат. Глава СК РФ Александра Бастрыкин поручил следователям провести проверку указанных фактов.
В пресс-службе краевого минздрава признали, что проблемы действительно существуют, и объяснили, чем они вызваны.
«Проблема с поставками лекарственных препаратов действительно существует. Она вызвана неучастием производителей в торгах и отказом поставщиков от выполнения заключенных с минздравом контрактов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что в соответствии с федеральной методикой расчета складывались низкие цены на закупки препарата, по которым поставщики не выходили на торги. Таких позиций, по данным ведомства, было более 200. С начала года минздрав выставил на торги 1128 лотов, заключено около тысячи контрактов, из них задерживаются поставки более чем по 135 контрактам. Среди основных причин нарушения сроков поставки препаратов — отсутствие лекарств на рынке, недостаточность мощностей производителей для выпуска в требуемых объемах и ограниченные сроки годности.
«Несмотря на эти сложности, министерством здравоохранения предпринимаются все усилия для решения вопроса льготного лекарственного обеспечения. Каждый пациент находится на контроле специалистов ведомства. Лекарственные препараты для пациентов изыскиваются всеми возможными способами в ручном режиме», — добавили в ведомстве.
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