В России закупили иностранные лекарства для больных муковисцидозом детей
Правозащитный центр «Единой России» совместно с Минздравом РФ в конце декабря закупили лекарства, которые необходимы детям с муковисцидозом
На официальном сайте партии 28 декабря появилась информация, что в «Единой России» обеспечили детей, больных муковисцидозом, необходимыми лекарствами.
По словам сопредседателя правозащитного центра «Единой России» Михаила Старшинова, Минздрав уже разработал дорожную карту, чтобы доставить лекарства в разные регионы страны.
Председатель правления региональной общественной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева рассказала, что сейчас в России в лекарствах нуждается около 4 тыс. детей.
«Старшинов нашел возможность и обратился к тем людям, которых знал, и они предложили сумму порядка 4 млн [рублей], чтобы помочь самым остро нуждающимся пациентам», — процитировал RT Дмитриеву.
Она добавила, что препараты уже начали развозить пациентам в разных регионах страны.
В ноябре в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России родители детей, больных муковисцидозом, заявили о нехватке импортных лекарств. Это случилось из-за того, что медучреждения перешли на закупку российских препаратов, а зарубежные компании стали исчезать с рынка. В ноябре и декабре жители разных городов, в том числе Краснодара, вышли на одиночные пикеты в поддержку людей, больных муковисцидозом. Они требовали, чтобы на российский фармрынок вернулись иностранные лекарства, так как препараты отечественного производства неэффективны.
В 2010 году в краевой столице также проходила акция «Синие браслеты», призванная привлечь внимание общественности к проблеме диагностики и лечения муковисцидоза у детей.
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