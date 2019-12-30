В России закупили иностранные лекарства для больных муковисцидозом детей

Правозащитный центр «Единой России» совместно с Минздравом РФ в конце декабря закупили лекарства, которые необходимы детям с муковисцидозом

На официальном сайте партии 28 декабря появилась информация, что в «Единой России» обеспечили детей, больных муковисцидозом, необходимыми лекарствами.

По словам сопредседателя правозащитного центра «Единой России» Михаила Старшинова, Минздрав уже разработал дорожную карту, чтобы доставить лекарства в разные регионы страны.

Председатель правления региональной общественной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева рассказала, что сейчас в России в лекарствах нуждается около 4 тыс. детей.

«Старшинов нашел возможность и обратился к тем людям, которых знал, и они предложили сумму порядка 4 млн [рублей], чтобы помочь самым остро нуждающимся пациентам», — процитировал RT Дмитриеву.

Она добавила, что препараты уже начали развозить пациентам в разных регионах страны.