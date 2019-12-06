«Будем хоронить детей пачками». Краснодарка вышла на пикет в поддержку больных муковисцидозом, которым не хватает лекарств

В центре Краснодара 5 декабря прошел одиночный пикет в поддержку людей, больных муковисцидозом. Их близкие требуют, чтобы на российский фармрынок вернулись иностранные лекарства

5 декабря краснодарка Надежда Сазанова вышла на одиночный пикет на Главную городскую площадь. На плакате, который она держала в руках, было написано «4000 человек с муковисцидозом хотят жить. Нам нужны эффективные и безопасные лекарства». Муковисцидоз — самое распространенное наследственное заболевание, поражающее, как правило, легкие и желудочно-кишечный тракт. Патология дыхательных путей становится главной причиной осложнений и летальных исходов (более чем в 90% случаев). По данным Всероссийской ассоциации больных муковисцидозом, при заболевании в органах накапливается большое количество слизи, что влечет за собой появление и развитие инфекции.

Портал Юга.ру 6 декабря связался с женщиной и узнал, что побудило ее устроить пикет. Сазанова рассказала, что вышла в поддержку своей подруги, у которой муковисцидозом болеет восьмилетний ребенок. По словам Сазановой, сложность заключается в том, что людям с таким диагнозам сейчас помогают только иностранные лекарства. Из-за политики импортозамещения они исчезли в аптеках, поэтому их невозможно купить, даже несмотря на наличие денег. Екатерина Синебрюкова, подруга Сазановой, подтвердила эту проблему в разговоре с журналистом редакции Юга.ру. Она отметила, что после принятия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» лекарства в России стали закупать не по торговому наименованию, а по действующему веществу. Это означает, что льготные лекарства, которые выдают больным на основе аукциона, выбирают из наиболее выгодных отечественных аналогов, имеющих то же активное вещество, что и у иностранных препаратов. «Но такие российские лекарства — это дженереки, то есть более дешевые лекарства-аналоги, которые зачастую оказываются неэффективными. По ним не проводились исследования, и, что еще хуже, они имеют побочные последствия. Например, родители замечают, что дети теряют от них слух», — уточнила она.

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Синебрюкова добавила, что раньше в поликлиниках выдавали иностранные антибиотики — «Фортум», «Тиенам», «Меронем», а после принятия закона их можно было покупать за свои деньги в аптеках. Она отметила, что это дорогостоящие лекарства (например, «Фортум» стоит 500 рублей за 1 грамм, а в день нужно 5 граммов такого лекарства ), но родители были готовы их приобретать, однако две последние недели «они полностью исчезли в аптеках, потому что оставаться им тут невыгодно». «Дети, болеющие муковисцидозом, как бы грубо это ни звучало — это не "люди на выход". В других странах, где есть лекарства, они живут полноценной жизнью... [А у нас] пройдет год, и будем хоронить детей пачками», — заключила Синебрюкова. В конце ноября «Медуза» писала, что в среднем прогноз продолжительности жизни для новорожденных с диагнозом «муковисцидоз» в США превышает 40 лет. В России средняя продолжительность жизни на сегодняшний день — 24-27 лет. По словам пульмонолога Василия Штабницкого, это связано как с дефицитом препаратов, так и с недостатком профессиональных кадров. В конце ноября и начале декабря больные и их родственники провели серию пикетов по всей России — в Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге.

На днях всю страну потрясла история про больных муковисцидозом. Санкт-Петербург поддерживает требования пациентов дать им оригинальные лекарства. #МыХотим жить pic.twitter.com/lvB1nVWEDw — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019