После дела Голунова в МВД создали группу по контролю за наркополицейскими

МВД России 18 декабря сообщило о создании группы по пресечению правонарушений со стороны сотрудников управления по борьбе с наркотиками

Глава ведомства Владимир Колокольцев поручил создать спецподразделения, которые будут контролировать работу наркополицейских, в июне 2019 года, спустя несколько дней после прекращения уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, передает ТАСС .

Новое подразделение появилось в этом году в составе Главного управления собственной безопасности МВД. Основная задача группы — выявления, пресечение и раскрытие фактов преступления сотрудников ОВД в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-центре МВД.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвинили в хранении наркотиков и отправили под домашний арест. В задержании участвовали полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.

В связи с недоказанностью обвинения уголовное дело против Голунова закрыли и отстранили от должности задержавших его полицейских. 16 июля пресс-служба МВД сообщала, что по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. Также в отставку отправили двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

СК не нашел состава преступления со стороны полицейских в отношении Голунова, поэтому 11 декабря журналист подал заявление о преступлении в ФСБ — о фальсификации доказательств и применении насилия.