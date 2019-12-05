В Чечне за 4,6 млн рублей закупят золотые медали имени Ахмата Кадырова с драгоценными камнями

Орден Кадырова имеет те же пробы и вес. На лицевой стороне предполагается его портрет, на задней — надписи «сын своего народа» и «он ушел непобежденным». На колодке также предусмотрены драгоценные камни, но их количество не уточняется. За 2,3 млн рублей подрядчик изготовит 10 орденов.

Предполагается, что подрядчик изготовит 10 золотых медалей. В документе указано, что медаль должна быть 750 пробы и весом не менее 58 граммов. На лицевой стороне медали должен быть размещен портрет Ахмата-Хаджи Кадырова на фоне мечети, на оборотной — его цитата «Патриотизм доказывается не словами, а делом». В описании медаль соединена с колодкой, которая будет инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.

Ахмат Кадыров — отец Рамзана Кадырова, первый президент Чеченской Республики. В 1989 году открыл в Чечне первый на Северном Кавказе Исламский институт, возглавлял его до 1994 года. В 1994–1996 годах воевал в рядах чеченских ополченцев против государственных войск. В 1995 Кадырова избрали муфтием Ичкерии (непризнанного государственного образования на территории Чечни). В 2000 году президент России Владимин Путин назначил его главой администрации Чеченской Республики. В 2003-м Кадыров стал президентом — на выборах за него проголосовали 80% избирателей Чечни.

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб во время теракта на мероприятии, посвященном Дню победы. Его именем названы центральные улицы всех крупных городов и районных центров Чеченской Республики, а также других городов России. Кроме того, в четь Кадырова переименовали школу, мост, стадион и спортивные клубы — футбольный и бойцовский.

Орден имени Ахмата Кадыров — высшая награда в регионе, вручается с 2004 года. В разные годы ее получали бывший мэр Москвы Юрий Лужков и сын Ахмата Кадырова, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Медали учредили в 2016 году. Ими награждали Рамзана Кадырова и его мать Аймани Кадырову, рассказала «Медуза».