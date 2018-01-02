В Бангладеш открылась школа имени Ахмата Кадырова

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  • Ахмат Кадыров © Фото с сайта rupolit.ru

Школа имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова открылась в Бангладеш в лагере беженцев из Мьянмы

«Мы ни на одну минуту не приостанавливали благотворительную деятельность в лагерях беженцев на приграничной территории Бангладеш с Мьянмой. И вот новое радостное событие. В одном из самых крупных лагерей, где находятся 85 тыс. человек, состоялось открытие школы имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Пока в ней приступили к занятиям 348 сирот. Набор продолжается», — приводит слова политика пресс-служба главы Чечни.

Рамзан Кадыров добавил, что количество учеников будет доведено до 1 тыс. Все обучающиеся будут обеспечены двухразовым питанием и единой школьной формой одежды. 

«На начальном этапе детей будут учить читать и писать. Это исключительно важно, если учитывать, что большинство из них вообще не имело возможность учиться. Они также научатся читать священный коран», — сообщил политик.

Беженцы Образование Школа
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