Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители села Центарой - родового села его и его отца Ахмата-Хаджи Кадырова - решили переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт

«Выступающие на сходе мотивировали свое желание назвать село в честь первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова тем, что он навсегда подвел черту под многовековую трагическую историю народа Чечни, ценой собственной жизни спас от полного уничтожения, один встал на пути террористов из 51 страны, мобилизовал лучших сынов Чечни на борьбу с международным терроризмом, сплотил разобщенную нацию, провел всенародный референдум о будущем Чечни, предотвратил развал России, заложил прочный фундамент под мирное развитие Чечни в составе Российской Федерации. Он навсегда искоренил причины войн и кровопролитий в Чечне», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Такое решение, по словам Кадырова, жители приняли единогласно на большом сходе 21 мая. А с предложением переименовать село 19 мая выступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Кроме того, жители отметили, что Чечня благодаря Ахмату Кадырову «стала единственной территорией в мире, на которой побежден терроризм» и «одним из самых стабильных регионов страны». Также они заявили, что именно предки Ахмата Кадырова первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт. Первая могила на местном кладбище тоже была вырыта его предку.

«Что касается Хоси Умаханова, чье имя носило село (село Центарой имеет также название Хоси-Юрт — прим.), то специалистам известно, что он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным в царское время он был сборщиком налогов», — добавил Кадыров.

Сход обратился в органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики с просьбой поддержать эту инициативу. При этом, судя по фотографиям и видео из соцсетей, на въездной арке в село новое название уже установили.