«Во мне разгорелся огонь». Хабиб рассказал о настрое на бой с Фергюсоном

Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в декабре рассказал, как будет готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном

Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 26 ноября подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Встреча пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. 3 декабря Хабиб присутствовал на открытии школы единоборств имени его отца Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. RT рассказал, что после церемонии открытия спортсмен объяснил, почему в UFC еще официально не объявили о его поединке с Фергюсоном. «Это самый ожидаемый бой. Он [Фергюсон] подписал контракт, я подписал. Люди даже не удивились, поскольку все устали ждать, ведь наш поединок собирались организовывать четырежды. Кто-то, наверное, уже и не верит, что он состоится. А что касается официальной информации, то это вопрос к UFC. Объявят, я думаю. Там размышляют по поводу пресс-конференции. Я, в свою очередь, просто тренируюсь и жду», — сказал Нурмагомедов.