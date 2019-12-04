«Во мне разгорелся огонь». Хабиб рассказал о настрое на бой с Фергюсоном

Дагестан, Вся Россия

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Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в декабре рассказал, как будет готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном

Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 26 ноября подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Встреча пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

3 декабря Хабиб присутствовал на открытии школы единоборств имени его отца Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. RT рассказал, что после церемонии открытия спортсмен объяснил, почему в UFC еще официально не объявили о его поединке с Фергюсоном.

«Это самый ожидаемый бой. Он [Фергюсон] подписал контракт, я подписал. Люди даже не удивились, поскольку все устали ждать, ведь наш поединок собирались организовывать четырежды. Кто-то, наверное, уже и не верит, что он состоится. А что касается официальной информации, то это вопрос к UFC. Объявят, я думаю. Там размышляют по поводу пресс-конференции. Я, в свою очередь, просто тренируюсь и жду», — сказал Нурмагомедов.

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Он оценил предстоящего соперника как очень сильного бойца и рассказал, как будет готовиться к бою, на котором Хабибу предстоит отстаивать чемпионский титул.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираюсь опыта, становлюсь старше. Мне 31 — такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше. Оппонент сильный, опасный. Этой мотивации мне не хватало в последних боях. Яквинта, Конор, Барбоза, Порье — не соперники уровня Фергюсона. Чувствую, что во мне разгорелся огонь», — поделился боец.

Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором и защитил свой титул. После этого дагестанец покинул октагон и напал на команду ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В зрительном зале развязалась драка с участием полиции, позже арестовали трех человек, в том числе менеджера Хабиба.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов

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