Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Бой прошел 7 сентября в Абу-Даби.

Встреча прошла с явным преимуществом россиянина, и в третьем раунде Хабиб одержал досрочную победу, проведя удушающий прием.

До этого поединка в активе россиянина было 27 боев и ни одного поражения, американец провел 30 поединков, в которых потерпел пять поражений.

Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в бою с ирландцем Коннором Макгрегором. Порье получил временный титул чемпиона UFC в легком весе в апреле 2019 года, когда победил соотечественника Макса Холлоуэя — этот бой прошел во время дисквалификации Нурмагомедова.

Напомним, дагестанский боец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Из-за потасовки после боя его отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов.