Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-15 россиян с самым высоким доходом от Instagram

Издание Forbes в ноябре посчитало доходы, которые российские блогеры и знаменитости за год получили от рекламы в Instagram, и составило рейтинг 15 самых финансово успешных персон

Эксперты анализировали данные за период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак, ей блог приносит 1,6 млн долларов. Телеведущая размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Среди рекламодателей — бренды одежды Dior и Bosco, автомобильная марка Audi и водка Beluga.

На втором месте телеведущая Регина Тодоренко, известная по передаче «Орел и решка». Ее доход — 860 тыс. долларов. В своем инстаграме она рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей.

Третьей стала певица и ведущая Ольга Бузова. Ее аккаунт — самый популярный среди российских знаменитостей. По данным на июль 2019 года, он насчитывает более 16 млн подписчиков. Она тоже заработала 860 тыс. долларов.

На четвертом месте оказался один из двух мужчин, вошедших в рейтинг — автоблогер и чемпион мира по игре Need for Speed Алан Енилеев. Обзоры автомобилей принесли ему 850 тыс. долларов. Пятерку замкнула певица Полина Гагарина, ее доход — 770 тыс. долларов, пишет Forbes.

В топ-10 попал дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он заработал 570 тыс. долларов и разместился на седьмом месте.

Накануне Нурмагомедов предостерег свою аудиторию в Instagram от мошенников, которые пользуются его популярностью и проводят от его имени конкурсы, рассказал RT.

«У меня директ разрывается от вопросов о каком-то конкурсе, я не провожу никаких конкурсов, пожалуйста, не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим», — написал боец в своем инстаграме.

Хабиб Нурмагомедов неоднократно попадал в рейтинги Forbes. Летом 2018 года он был включен в топ-50 российских знаменитостей вместе с Федором Смоловым, Бастой и Анной Нетребко. Весной 2019 года он попал в список перспективных россиян до 30 лет, а летом — возглавил рейтинг самых успешных спортсменов.