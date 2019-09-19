В Краснодаре для гимназии № 87 построят новый корпус

В гимназии сейчас учится около 2 тыс. учеников. До конца 2019 года на территории образовательного учреждения начнут строить новый корпус на 300 мест — проект уже проходит государственную экспертизу. Конкурс по выбору подрядной организации пройдут в ближайшие месяцы.

По словам директора департамента строительства Артема Аганова, здание планируют построить на участке площадью 2,3 га. Его соединят с основным корпусом отапливаемой переходной галереей. Кроме того, в нем разместят учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок.