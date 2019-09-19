В Краснодаре для гимназии № 87 построят новый корпус
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне модернизируют гимназию № 87
В гимназии сейчас учится около 2 тыс. учеников. До конца 2019 года на территории образовательного учреждения начнут строить новый корпус на 300 мест — проект уже проходит государственную экспертизу. Конкурс по выбору подрядной организации пройдут в ближайшие месяцы.
По словам директора департамента строительства Артема Аганова, здание планируют построить на участке площадью 2,3 га. Его соединят с основным корпусом отапливаемой переходной галереей. Кроме того, в нем разместят учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок.
«Застройка Юбилейного завершена. И сейчас наши главные задачи здесь — благоустройство, создание новых мест в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования, спортивных объектах. И до конца этого года на территории гимназии № 87 при поддержке администрации Краснодарского края мы планируем начать строительство нового современного корпуса, который примет 300 учеников в одну смену. Его возведение мы обсуждали с жителями, и вместе решили, что он необходим. Параллельно такую же работу проводим по всему городу. Порядка 30 школ изучаем сейчас, смотрим возможности по размещению новых корпусов», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.
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Благодаря строительству нового корпуса у учеников начальной школы будет собственное здание, приспособленное именно для учащихся младшего возраста. Помимо строительства корпуса, в гимназии создадут новое современное спортивное ядро для занятий физкультурой.
Также департамент строительства подбирает участки в границах Юбилейного микрорайона для размещения новых школьных и детских дошкольных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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