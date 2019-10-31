Две школы и детсад построят в Краснодаре за 900 млн рублей
Власти Кубани выделили 900 млн из бюджета на строительство двух школ и детского сада
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Постановление о распределении средств из краевого бюджета подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Школы общей вместимостью 2 тыс. 975 мест начнут строить в 2019 году на улице Конгрессной и в районе домов в поселках Знаменском и Зеленопольском. Детский сад на 300 мест появится в улице Героев Разведчиков, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, к концу 2019 года власти планируют закончить многофункциональный спорткомплекс около лицея № 90 на улице 70-летия Октября. Также на территории гимназии № 87 возведут новый корпус начальной школы. Планируется, что первых учеников он примет 1 сентября 2021 года. Также на улице Калинина, 13 зарезервировали участок для еще одного детского сада. На улицах 70-летия Октября и Калинина в следующем году начнут строить спорткомплекс и детсад.
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