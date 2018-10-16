Класс благородных девиц. Как в пятом «Л» сочинской гимназии решили обойтись без мальчиков

Экспериментальный класс — пятый «Л» открыли в гимназии № 15 в 2018 году. В нем учатся 34 девочки-отличницы. Их отобрали по итогам федеральных и краевых проверочных работ — дети показали высокий уровень знаний в гуманитарных направлениях. Портал Юга.ру провел со школьницами один день и выяснил, почему им нравится учиться в классе без мальчиков.

Часть 1. Бал

В сочинской гимназии № 15 праздник. 3 октября — бал, на котором пятиклассников посвятят в гимназисты. В школе суета: здесь родители, журналисты и жена мэра Елена Пахомова.

Перед балом в пятом «Л» — открытый урок в библиотеке. К девочкам пришла предприниматель Елена Темиргалиева, тема урока — азы успешного ведения бизнеса. У Темиргалиевой — элитный салон красоты в Москве, онлайн-магазин с собственным косметическим брендом. Все девочки одеты одинаково, но не по школьной форме (у них «форма дипломатов» — синие сарафаны с бирюзовыми галстуками), а в одинаковых белых платьях, достойных Наташи Ростовой, с одинаковыми прическами — волосы убраны наверх и собраны в пучок. Директор гимназии Лариса Пшеницына призывает журналистов не обращать внимание на наряды. Ведь девочки готовятся к балу.

Пока дети сидят на уроке, классный руководитель, преподаватель литературы и этикета Ольга Гогилова рассказывает журналистам о себе и подопечных. Это ее четвертое классное руководство, пятый «Л» добавили к уже имеющемуся одиннадцатому классу. Для преподавателя проект стал неожиданностью — пятый класс, непростой, класс-эксперимент. Руководство в классе девочек отличается от смешанного коллектива, говорит Гогилова, но чем отличается — не говорит.

Ольга Гогилова классный руководитель 5 «Л»

«Они учатся на четыре и пять, участвуют в олимпиадах, конкурсах. Практически отличницы, одна-две четверки не по основным предметам — я изучала личные дела. Потом они активно участвуют в школьной жизни, обязательно чем-то занимаются — кто художник, кто танцует, кто пением и музыкой занимается. Это обязательно дети, которые чем-то выделились, и как правило, такие дети и учатся хорошо. Хотели создать такой класс, который в будущем сможет и дальше развиваться, чтобы эти девочки не только отличались поведением, знаете, старательные [были], но и активно участвовали в самоуправлении и общественной жизни», — объясняет учительница.

У девочек каждый день по шесть уроков, они учат два иностранных языка, а в седьмом классе к ним прибавится третий — китайский.

«Мы стараемся, чтобы они выделялись не только внешне: если это олимпиада, то мы все участвуем, если это какой-то конкурс — то все участвуем. Мы не заставляем. Пока они сами этого хотят», — уверяет преподаватель.

У родителей, как и у детей, тоже сейчас проходит адаптация. После четырех классов начальной школы, где был один учитель, началась средняя школа, где учителей много и надо строить отношения сразу со всеми. Родители, говорит классный руководитель, переживают. Возможно, даже излишне. Но постепенно «грани стираются, обстановка нормализуется».

Часть 2. Раздельное обучение

Раздельное обучение мальчиков и девочек было повсеместным в школах дореволюционной России. После Октябрьской революции исчезли классово-сословные учебные заведения: кадетские корпуса, лицеи, духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища. Школа стала независима от церкви, мальчиков и девочек начали учить вместе.

В 1943 году практику раздельного обучения снова ввели в школах-семилетках, средних школах столиц союзных республик, областных и краевых городов, крупных промышленных центров. Совместное обучение восстановили уже после войны — специальным постановлением Совета Министров СССР 18 июля 1954 года.

«Есть же институт благородных девиц, — говорит журналисту портала Юга.ру Елена Пахомова, не уточняя, о каком заведении речь. — Там учатся девочки, которые по праву рождения интеллигентные, все воспитанные, дочери офицеров. И их так мало туда принимают! Я подумала, почему бы нам в обычной школе не создать?».

Несмотря на то что раздельное обучение мальчиков и девочек упразднили еще в XX веке, женские и мужские учебные заведения существуют до сих пор. Одновременно с классом для девочек в Сочи в сентябре 2018 года в Ростовской области открылось целое учебное заведение для девочек — филиал Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса в поселке Шолоховском (Мариинская гимназия). Правительство Ростовской области называет гимназию первым женским казачьим учебным заведением. Туда приняли 107 учениц. На закупку обмундирования, оснащение гимназии оборудованием, покупку автобуса и автомобиля по распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда области выделили около 11,5 млн рублей.

«Пока занятия для девочек по предметам общего и дополнительного образования будут идти по графику обычной школы. Для перехода на круглосуточную форму пребывания, как в других казачьих кадетских корпусах, в будущем планируется построить здания для занятий и размещения гимназисток», — рассказали в правительстве региона.

В материале «Российской газеты» о гимназии рассказывается об отличиях учебного заведения от обычной школы: утром и днем у девочек построения, после обеда — спортивные занятия, казачья военная подготовка. Девочек учат стрельбе, владению холодным оружием, игре на барабане.

«Обучение в гимназии значительно отличается от обычной школы, начиная с внешнего вида (скоро гимназистки наденут камуфляжную форму — брюки и куртку), а также обращения друг к другу. Девочки для нас — "господа кадеты", а они обращаются к преподавателям "госпожа" или "господин учитель"», — цитирует газета заместителя директора по воспитательной работе шолоховской Мариинской гимназии Валентину Бутько.

В Москве работает пансион воспитанниц Министерства обороны, где учатся дочери военных, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, девочки из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. Пансион открылся в 2008 году как социальный проект. Девочки с 5 по 11 класс живут в нем круглый год, выходить в город (в увольнительное) им разрешено раз в месяц. На сайте пансиона говорится, что «программа основного и среднего общего образования направлена на создание гендернокомфортных условий для индивидуального развития воспитанниц». В материале проекта «Такие дела» от 30 марта 2016 года рассказывается, что поступить в пансион сложно — помимо сдачи экзаменов надо пройти собеседование с психологом и обладать идеальным здоровьем. Дисциплина жесткая, но учиться интересно, много кружков. В пансион часто приезжают знаменитости — «от Путина до Вики Газинской и Ксении Собчак».

Часть 3. Лига женщин

«Я плохо отношусь к [феминизму, борьбе женщин за свои права]. Я несколько раз была спикером и была членом попечительского совета организации «Женщины бизнеса» в Москве. Мы оттуда вышли, потому что там неправильное понимание женщин, они все борются за какие-то права. — рассказывает Елена Пахомова, которая и придумала создать в Сочи класс для девочек. — Я не считаю, что женщина должна быть выше мужа в семье или выше мужчины где-то. Если у нее это будет легко получаться, то ради бога, это приоритеты каждой семьи. А стремиться к этому не нужно. Стремясь, мы упускаем интересы наших детей, семьи и близких, а я хочу, чтобы в этом классе воспитались девочки, понимающие, что они рождены и вошли в этот мир, чтобы создать полноценную ячейку государства — семью».

Жена мэра города курорта — человек активный и публичный, она президент городской общественной организации «Лига женщин "Мост добра"». «Лига женщин» появилась 1 июня 2010 года. Соосновательницами организации стали продюсер Международного фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи» Людмила Иванова, депутат Городского собрания Нора Лепсверидзе, художественный руководитель «Дома Моды Людмилы Ивановой» Юлия Иванова, предприниматели Маргарита Торшина и Алена Туровская. На сайте лиги говорится, что организация «объединила в своем составе социально активных женщин города Сочи под девизом "Во имя детских улыбок"».

Елена Пахомова рассказывает журналистам, что пятый «Л» задумывался как «класс лидеров, класс благородных девиц» — чтобы ученицы кроме учебного процесса получили знания по международному этикету, домоводству, «развивались в женском плане».

«Жизнь показала, что все у нас зависит от женщины: воспитание детей, ее подготовленность к семье, развитие семьи. Женщина — это хранительница очага. Мы хотим, чтобы они не были домохозяйками: как сейчас — модно не работать, сидеть дома и при этом не очень хорошо воспитывать детей. Мы хотим, чтобы они были социально направленные женщины, как посланцы. Наш город Сочи — посланец мира, и мы хотим, чтобы наши девочки были посланцами в общество, чтобы они правильно расставили приоритеты», — сказала Пахомова.

По ее словам, проект с классом для девочек пилотный, однако ей хочется, чтобы он прижился и на следующий год создали хотя бы по одному такому классу в каждом районе. В пятый «Л», по ее словам, попали девочки из разных семей, но все, кроме одной новенькой, учились в этой самой гимназии. О перспективах такого класса для мальчиков Пахомова говорит категорично — он не нужен.

«Мне иногда задают вопрос: а вы сделаете класс мальчиков? Нет, не сделаем. А зачем? Я в своей жизни сколько сталкивалась: любой мальчик вырастает, учится, встречает хорошую девочку на своем пути — и все у него хорошо. Даже самый пай-мальчик влюбится иногда в такую не очень хорошую девочку, и все у него наперекосяк, и ничего не складывается», — сказала она.

Часть 4. Девочки с повышенными показателями

Мамы трех девочек, учившихся вместе и до пятого «Л», — Анна Береза, Юлия Смагина и Мария Алексеенко и их дети согласились пообщаться с журналистами. Они рассказали, как родителям предложили отдать девочек в экспериментальный класс: было собрание, на котором объявили, что на базе четвертых классов формируется класс «девочек с повышенными показателями».

Туда, пояснили участникам собрания, попадут дети, у которых хорошие отметки, которые написали ВПР (Всероссийская проверочная работа) на пятерки и четверки. Не все девочки учились в одной школе до эксперимента: одна из собеседниц вспомнила, что среди учениц есть и те, кто перешел из других школ, и даже иногородние, переехавшие в Сочи, но и их отбирали по показателям и мотивированности к учебе.

Юлия Смагина верит, что отсутствие мальчиков — к лучшему: «Я считаю, что есть преимущества в обучении, потому что мальчики и девочки развиваются по-разному, это давно доказано. Плюс класс гуманитарный, лингвистический. У девочек больше склонность к таким наукам. У моего ребенка склонность к таким наукам, поэтому она пошла в этот класс. Мальчики, наверное, более технические личности. Если для мальчиков откроют такой класс, там будет углубленное изучение других предметов, которые мальчикам больше пригодятся в жизни, вот и все».

Варвара, дочь Юлии, повторяет слова матери: «Мне очень нравится учиться в этом классе, потому что нет мальчиков: это идет на пользу образованию, предметы усваиваются лучше. Я хожу в художественную школу, модельное агентство, дополнительно учу английский язык. У нас [был] мастер-класс по флористике, прическам, имиджу, этикету. Мне больше понравился по флористике. Я сделала маленький букетик из трех цветочков, он называется бутоньерка».

Смагина рассказывает, что ее дочь мечтает стать журналистом или психологом: «Пока у нее стоит красной звездой МГУ, потому что человек должен стремиться к лучшему. Пока журфак, а дальше как пойдет».

Матери говорят: девочки подружились, гуляют после школы, снимают клипы. В школе они не изолированы от остальных учеников, гоняют мяч на баскетбольной площадке, общаются с мальчиками, балуются на переменах.

«У нас мам-активисток нет. У нас все — активистки. Сейчас заговорили о театральном марафоне — у нас еще День национальных традиций есть. Участвуют практически все родители, они очень сильно погружены», — так отзывается о родителях в этом классе директор гимназии Лариса Пшеницына.

Еще одна ученица пятого «Л», Софья Опанасюк, говорит, что мама ее спрашивала, прежде чем перевести в «класс без мальчиков». На раздумья у Софьи было два дня. Ей сказали, что здесь будет преподаваться «урок, который никто не изучает» — международный этикет.

«Мы делали бутоньерки, нам делали прически, — делится впечатлениями пятиклассница. — В дневник оценки [по обычным предметам] пока не ставят, скоро появится электронный журнал — туда будут. За этикет оценок нет». «Мой ребенок хочет стать хирургом. Наверное, рановато пока говорить, но у нее цель такая — стать хирургом, помогать людям, спасать жизни», — рассказывает Анна Береза, мать Софьи.

Пятиклассница Екатерина Алексеенко говорит: в классе без мальчиков стало спокойнее. «Да, мне нравится [учиться], потому что нету мальчиков. Люди не бесятся постоянно, не так шумно, намного легче работать. Девочки более понимающие, чем мальчики. Я со многими раньше училась, нас потом собрали — лучших учениц. Нам рассказывают, как себя правильно вести, что делать в каких-то непонятных ситуациях. Я занимаюсь хип-хопом и дэнс-холлом. Мне очень нравится. Как раз сказали, что сейчас косметику подарят, и если вдруг болят мышцы, можно помазать — и болеть не будет».

По словам Елены Пахомовой, у учениц пятого «Л» важная миссия — стать посланницами мира. «Это значит, что ту идею, которую мы заложили, девочки будут нести в общество. Они будут общаться во дворе, на улице, со своими сверстниками и не позволят [им] себя так плохо вести. Девочка должна быть смелая, она должна заявлять об этом, должна уметь делать замечания. Ведь только смелые люди чего-то добиваются. Когда я с вами дружу и мне что-то не нравится, я вам в глаза могу сказать, что вы что-то делаете неправильно. Но когда я могу сказать? Когда сама этого не делаю. То есть на своем личном примере. Мы хотим с помощью таких классов улучшить обстановку среди молодежи», — утверждает президент «Лиги женщин “Мост добра”».

После открытого урока все участники бала гимназистов собираются в фойе школы. Дети шумят и волнуются. Во дворе, где школьники будут танцевать полонез, все готово к празднику: играет музыка, висят разноцветные флажки.

Ученицы пятого «Л» открывают бал. В конце на площадке среди танцующих детей появляются школьные учительницы и директор — все в одинаковых синих платьях с широкими белыми воротниками.