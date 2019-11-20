В Абинском районе пропали две 15-летние девочки

Следственный отдел по Абинскому району 20 ноября назначил доследственную проверку в связи с исчезновением двух девочек

Установлено, что 12 ноября 15-летние Виктория Дмитриева и Диана Заплатная вышли из учебного заведения, но домой не вернулись. Их местонахождение неизвестно.

На вид Дмитриевой 15-17 лет, рост 160-175 см, среднее телосложение, у нее прямые темные волосы и голубые глаза. В момент исчезновения девочка была одета в черную куртку с меховым воротником на капюшоне, спортивные черные штаны, кофту темного цвета, синие кеды с оранжевыми полосками. При себе у нее была коричневая кожаная сумка.

Заплатной на вид также 15-17 лет, рост 160-175 см, она худощавого телосложения. Волосы прямые и темные, глаза карие. Была одета в кожаную черно-зеленую куртку, белую блузку, телесные колготки, черные ботинки с бантиком. Она была с зеленой сумкой с учебниками.

Всех, кто видел девочек или знает, где они находятся, просят сообщить об этом по телефонам 8 (86150) 5-31-40 или 102.