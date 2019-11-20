В Абинском районе пропали две 15-летние девочки
Следственный отдел по Абинскому району 20 ноября назначил доследственную проверку в связи с исчезновением двух девочек
Установлено, что 12 ноября 15-летние Виктория Дмитриева и Диана Заплатная вышли из учебного заведения, но домой не вернулись. Их местонахождение неизвестно.
На вид Дмитриевой 15-17 лет, рост 160-175 см, среднее телосложение, у нее прямые темные волосы и голубые глаза. В момент исчезновения девочка была одета в черную куртку с меховым воротником на капюшоне, спортивные черные штаны, кофту темного цвета, синие кеды с оранжевыми полосками. При себе у нее была коричневая кожаная сумка.
Заплатной на вид также 15-17 лет, рост 160-175 см, она худощавого телосложения. Волосы прямые и темные, глаза карие. Была одета в кожаную черно-зеленую куртку, белую блузку, телесные колготки, черные ботинки с бантиком. Она была с зеленой сумкой с учебниками.
Всех, кто видел девочек или знает, где они находятся, просят сообщить об этом по телефонам 8 (86150) 5-31-40 или 102.
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На Кубани в ноябре произошло еще несколько случаев исчезновения детей. 6 ноября в Анапе пропала 16-летняя девочка с татуировкой на кисти. 11 ноября в Краснодаре пропала 16-летняя школьница, а 20 ноября ее нашли живой. 19 ноября в Новокубанском районе исчезла 9-летняя девочка. Позже стало известно, что она провела в выгребной яме общественного туалета больше суток. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело: есть вероятность, что ребенка пытались убить.
Между тем на Кубани продолжают искать пропавшего полгода назад девятилетнего школьника.
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