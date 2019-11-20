На Кубани продолжают искать пропавшего полгода назад мальчика

Краснодарский край

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В Мостовском районе следователи продолжают поиски девятилетнего Богдана Кривко, который пропал 10 мая

Днем 10 мая в полицию заявили о пропаже девятилетнего школьника. Последний раз Богдана Кривко видели в тот же день в 13:00, когда он шел по улице Богатырской в сторону дома на Центральной в станице Баговской Мостовского района. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В мае школьника искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» из разных регионов страны, однако о ребенке до сих пор ничего не известно. В июне полиция объявила в розыск женщину, которая могла быть причастна к исчезновению мальчика. Сейчас следствие продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также место нахождения пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, в конце июня глава Мостовского района Сергей Ласунов попросил жителей станиц Баговской, Бесленеевской и Переправной прислать в полицию фотографии и видео с празднования Дня Победы. Материалы можно присылать на электронную почту mvd23.mostovsk@mail.ru.

«Полицейских интересуют общие и панорамные фото, а также снимки, на заднем плане которых есть случайные прохожие», — написал Ласунов.

Приметы Кривко: рост 120-130 см, полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Мальчик был одет в черную толстовку с капюшоном и красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны и темно-синие кеды.

Граждан, обладающих информацией о том, где ребенок, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 221-60-79 или 02.

Дети Мостовской район Преступления против детей Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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