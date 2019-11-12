В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с голубыми волосами и в розовой одежде

Ориентировку на Аширову опубликовал паблик «Туподар Краснодар». В ней сказано, что девочка вышла из дома на улице Ставропольской в 7:40 11 ноября и пропала.

На вид Зульфие 15-16 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы короткие. Из особых примет — татуировка на левой ноги в виде женщины со змеей. Была одета в розовые брюки, розовую куртку и черные кроссовки, с собой была розовая сумка со смайликами.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Ашировой, просят звонить по телефону 8(928)467-67-67.