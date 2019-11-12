В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с голубыми волосами и в розовой одежде

Краснодарский край

Распечатать

Полиция Краснодара ищет 16-летнюю Зульфию Аширову, которая пропала 11 ноября

Ориентировку на Аширову опубликовал паблик «Туподар Краснодар». В ней сказано, что девочка вышла из дома на улице Ставропольской в 7:40 11 ноября и пропала.

На вид Зульфие 15-16 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, карие глаза, волосы короткие. Из особых примет — татуировка на левой ноги в виде женщины со змеей. Была одета в розовые брюки, розовую куртку и черные кроссовки, с собой была розовая сумка со смайликами.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Ашировой, просят звонить по телефону 8(928)467-67-67.

Дети Краснодар Розыск людей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В районе Западного обхода Краснодара в 2020 году откроют две новые школы
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом LINDEMANN
В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с голубыми волосами и в розовой одежде
В Сочи в День города установят мемориальную доску Кобзону и устроят бесплатный концерт Нюши
На Кубани задержали четверых по подозреваемых в поджоге лесов
В КубГАУ пройдут соревнования между студентами и сотрудниками краснодарских вузов PROспорт 2.0

Лента новостей

В 25 районах Краснодарского края запретили ходить в лес из-за пожаров

В Туапсинском и еще 24 районах объявили противопожарный режим

В Ставрополе 16-летняя девочка исчезла по пути в школу

Ее телефон нашли в лесополосе

Статьи

Skoda обновила Superb, но у нашего потребителя странный вкус

Тест-драйв новой модели провел во Франции Евгений Мельченко

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале