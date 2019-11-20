В Краснодаре спустя 10 дней нашлась девочка с голубыми волосами

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 ноября нашли пропавшую 16-летнюю местную жительницу

Утром 11 ноября девочка вышла из дома на улице Ставропольской и пропала, 19 ноября она вернулась домой.

«Цела и невредима, подробностей пока не знаю. Мама едет за ней, это самая хорошая новость за неделю», — цитирует тетю девочки «Типичный Краснодар».

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили информацию о том, что девочку нашли. Подробности пока неизвестны.

Как писали Юга.ру, накануне в Новокубанском районе нашли пропавшую 9-летнюю девочку. Она провалилась в общественный туалет и провела там больше суток.

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