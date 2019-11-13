В Анапе пропала 16-летняя девочка с татуировкой на кисти
В Анапе следователи разыскивают 16-летнюю Валерию Новикову, которая пропала 6 ноября
Девочка живет с матерью на хуторе Чехон. Днем 6 ноября она дождалась, пока мать уйдет, после чего ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
У Валерии Новиковой тонкие губы, скошенный подбородок, темные глаза, прямой нос, дугообразные брови и темные короткие волнистые волосы. Особая предмета — татуировка «М» на кисти правой руки, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие просит всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 97-444-60 или 102.
Напомним, портал Юга.ру писал еще о несколькиих пропавших в ноябре 16-летних девочках. Например, в Краснодаре утром 11 ноября 16-летняя Зульфия Аширова вышла из дома на улице Ставропольской и не вернулась. В Ставрополе в тот же день ее ровесница пропала по пути в школу. Позже в лесу нашли завернутый в пакет мобильный телефон подростка, а утром 13 ноября стало известно, что девочку нашли живой.
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