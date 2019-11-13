В Анапе пропала 16-летняя девочка с татуировкой на кисти

Девочка живет с матерью на хуторе Чехон. Днем 6 ноября она дождалась, пока мать уйдет, после чего ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

У Валерии Новиковой тонкие губы, скошенный подбородок, темные глаза, прямой нос, дугообразные брови и темные короткие волнистые волосы. Особая предмета — татуировка «М» на кисти правой руки, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие просит всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 97-444-60 или 102.