Из-за пожаров в Северском районе введен режим ЧС

На территории Северского района Кубани, где уже неделю горят леса, 11 ноября ввели режим ЧС

Жителей и гостей района просят соблюдать правила противопожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, разведения костров и сжигания сухой растительности.

Главам населенных пунктов рекомендовано защитить их от перехода пожара, вести круглосуточное дежурство, ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Управлению по делам ГО и ЧС поручено взять на контроль координацию действий по тушению пожаров.

«В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах лесного фонда Краснодарского края, граничащих с населенными пунктами Северского района, режим ЧС введен с 12:00 11 ноября», — сообщили в администрации района.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что к вечеру 11 ноября два очага возгорания удалось полностью ликвидировать; активными остаются пять очагов возгорания, все они локализованы.

К ликвидации пожаров привлечены более 500 человек и 64 единицы техники, в том числе волонтеры.

«Все очаги возгораний находятся под контролем. В ночное время будет охраняться Планческая Щель и Ставропольская», — добавили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, общая площадь действовавших 11 ноября семи пожаров составляла 88,9 га. С 4 ноября в лесах Кубани потушили 22 пожара. Огонь прошел более 109 га леса. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджоги.