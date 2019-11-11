Из-за пожаров в Северском районе введен режим ЧС
На территории Северского района Кубани, где уже неделю горят леса, 11 ноября ввели режим ЧС
«В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах лесного фонда Краснодарского края, граничащих с населенными пунктами Северского района, режим ЧС введен с 12:00 11 ноября», — сообщили в администрации района.
Руководителем работ по ликвидации ЧС определен Олег Колков — руководитель Крымского филиала ГБУ «Краевой лесопожарный центр».
Главам населенных пунктов рекомендовано защитить их от перехода пожара, вести круглосуточное дежурство, ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Управлению по делам ГО и ЧС поручено взять на контроль координацию действий по тушению пожаров.
Жителей и гостей района просят соблюдать правила противопожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, разведения костров и сжигания сухой растительности.
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В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что к вечеру 11 ноября два очага возгорания удалось полностью ликвидировать; активными остаются пять очагов возгорания, все они локализованы.
К ликвидации пожаров привлечены более 500 человек и 64 единицы техники, в том числе волонтеры.
«Все очаги возгораний находятся под контролем. В ночное время будет охраняться Планческая Щель и Ставропольская», — добавили в ведомстве.
Как писали Юга.ру, общая площадь действовавших 11 ноября семи пожаров составляла 88,9 га. С 4 ноября в лесах Кубани потушили 22 пожара. Огонь прошел более 109 га леса. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджоги.
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