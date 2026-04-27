Волонтерам в Туапсе не хватает рук для уборки пляжей и спасения животных

Волонтеры круглосуточно убирают пляжи Туапсе от мазута, но требуются еще люди

26 апреля эколог Георгий аваносян сообщил, что в Туапсе не хватает рук для полноценной очистки побережья от мазута. По его словам, на центральном городском пляже работы организованы круглосуточно, но даже такой интенсивный график не спасает положение — людей по-прежнему недостаточно. Главная проблема заключается в том, что море продолжает постоянно выбрасывать на берег свежие порции нефтепродуктов, что серьезно тормозит усилия волонтеров и многократно усложняет и без того тяжелую работу. Каваносян выразил опасение, что при сохранении текущей динамики загрязнение в ближайшее время может распространиться на пляжи Агоя, Небуга, Ольгинки и Новомихайловского.

Острая нехватка добровольцев ощущается не только на береговой линии, но и в пунктах временной помощи пострадавшим животным. Волонтеры, которые занимаются отмывкой птиц, собак и кошек от нефтяной пленки, подчеркивают, что им крайне необходима помощь мужчин. Кроме того, после завершения лечения животных нет возможности оставлять в волонтерском пункте — им срочно ищут новых хозяев или временные передержки. 27 апреля Георгий Каваносян опубликовал видео, снятые в поселке Новомихайловском. На кадрах видно следы нефтепродуктов. Критическая экологическая обстановка в Туапсе сохраняется с 16 апреля. Режим ЧС ввели после первой атаки БПЛА на морской терминал, когда произошла утечка топлива в реку. Ситуация усугубилась 20 апреля после повторного удара дронов. В тот же день экологи зафиксировали в море нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. метров. Потушить пожар удалось только 24 апреля.