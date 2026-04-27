Замглавы Абинского района оштрафовали на 100 тыс. рублей за утечку данных об участниках СВО

Краснодарский край

  © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
Суд Абинского района привлек к ответственности чиновницу за нарушение закона о персональных данных

27 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что замглавы Абинского района была признана виновной в нарушении закона о персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

В ходе проверки выяснилось, что администрация муниципалитета использовала для своего интернет-ресурса платформу, принадлежащую компании из США. Это привело к автоматической трансграничной передаче данных. 

Ситуация осложнилась тем, что на ресурсе содержались сведения об участниках СВО и их семьях. Суд расценил это как угрозу безопасности РФ.

Согласно закону, администрация должна была уведомить Роскомнадзор о передаче данных за рубеж. Чиновница, отвечавшая за это, документ в ведомство не направила. Мировой судья назначил ей административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, поездка по пешеходной набережной Ростова на Ferrari обернулась для блогера Николая Василенко штрафом и покупкой автомобиля для бойцов СВО.

Угроза затопления: Краснодар и еще шесть районов Кубани могут пострадать из-за разлива рек
За последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды
Сотрудников МВД Краснодара обвинили в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и злоупотреблении полномочиями
Замглавы Абинского района оштрафовали на 100 тыс. рублей за утечку данных об участниках СВО
На берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет
Жители Краснодара пожаловались на массовую гибель черепах и рыб в Покровском озере

«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Сегодня, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Сегодня, 14:00
Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего
Волонтерам в Туапсе не хватает рук для уборки пляжей и спасения животных
Сегодня, 11:55
Волонтерам в Туапсе не хватает рук для уборки пляжей и спасения животных

