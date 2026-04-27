Замглавы Абинского района оштрафовали на 100 тыс. рублей за утечку данных об участниках СВО

Суд Абинского района привлек к ответственности чиновницу за нарушение закона о персональных данных

27 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что замглавы Абинского района была признана виновной в нарушении закона о персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).



В ходе проверки выяснилось, что администрация муниципалитета использовала для своего интернет-ресурса платформу, принадлежащую компании из США. Это привело к автоматической трансграничной передаче данных.

Ситуация осложнилась тем, что на ресурсе содержались сведения об участниках СВО и их семьях. Суд расценил это как угрозу безопасности РФ.



Согласно закону, администрация должна была уведомить Роскомнадзор о передаче данных за рубеж. Чиновница, отвечавшая за это, документ в ведомство не направила. Мировой судья назначил ей административный штраф в размере 100 тыс. рублей.