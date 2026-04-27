Жители Краснодара пожаловались на массовую гибель черепах и рыб в Покровском озере
Вдоль берега озера в Краснодаре плавают десятки мертвых черепах и рыб
27 апреля в телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, снятые около Верхнего Покровского озера, расположенного у Дмитриевского сквера. Очевидцы обеспокоены экологической ситуацией на водоеме.
На кадрах хорошо видно, что вдоль береговой линии в воде плавают мертвые черепахи, а на суше лежат тушки рыб и погибшие голуби. Автор подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о массовом море живности.
Информация не осталась без внимания городских властей. В МЦУ заявили, что специалисты Центра озеленения и экологии проведут отбор проб воды из озера, чтобы установить точные причины массовой гибели животных.
