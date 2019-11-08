Власти Северского района попросили помочь в борьбе с лесными пожарами. Сейчас огонь тушат 255 человек
Власти Северского района 7 ноября в соцсетях попросили местных жителей присоединиться к тушению крупного природного пожара
Что произошло? 5 ноября в Северском районе загорелась лесная подстилка на площади более 8 га. В районе поселка Планческая Щель в Смоленском сельском поселении пожарные зафиксировали задымление на площади около 0,2 га. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отчитались, что в 19:20 того же дня пожар локализовали.
Почему жителей Кубани сейчас просят о помощи в тушении огня? Пожары продолжились. Накануне вечером стало известно, что площадь лесных пожаров на Кубани за сутки превысила 7 га. В Шаумянском участковом лесничестве Пшишского лесничества Туапсинского района огонь локализовали на площади 2,65 га, в Смоленском участковом лесничестве Афипского лесничества возле станицы Крепостной — 2,5 га. Кроме того, спасатели продолжали работать в районе станиц Ставропольской и Азовской.
По данным сервиса «Карта пожаров», в Северском районе зафиксировано пять крупных очагов пожара общей площадью 34,92 кв. км, или почти 3,5 тыс. га. Общее количество термоточек — 88.
Что говорят местные жители? Очевидцы сообщили, что пожар в районе Планческой Щели продолжается с 5 ноября. Его якобы потушили со стороны жилых домов, а со стороны леса горение продолжается до сих пор.
А есть официальная информация от пожарных? Утром 8 ноября в пресс-службе МЧС сообщили, что к 11:40 в Северском районе зафиксировали два очага природного пожара. Площадь, пройденная огнем, в станице Ставропольской составляет 6,9 га, в Планческой Щели — 8 га. Всего к ликвидации возгораний привлекли 255 человек и 18 машин.
Что говорят власти Северского района? 7 ноября на официальной странице главы Смоленского сельского поселения Сергея Безуглова в инстаграме появилась просьба помочь в тушении пожаров.
«Дорогие земляки! Просим вашей помощи! В Северском районе в районе Планческая Щель, Мирный, Регион 93 горит лес! Просим помочь в тушении огня. Сбор возле Смоленской Администрации к 8:00. С собой нужно брать лопаты, грабли и питьевую воду», — говорится в сообщении.
Аналогичный пост появился и на странице главы Северского района Адама Джарима.
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