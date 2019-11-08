Власти Северского района попросили помочь в борьбе с лесными пожарами. Сейчас огонь тушат 255 человек

Что произошло? 5 ноября в Северском районе загорелась лесная подстилка на площади более 8 га. В районе поселка Планческая Щель в Смоленском сельском поселении пожарные зафиксировали задымление на площади около 0,2 га. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отчитались, что в 19:20 того же дня пожар локализовали.

Почему жителей Кубани сейчас просят о помощи в тушении огня? Пожары продолжились. Накануне вечером стало известно, что площадь лесных пожаров на Кубани за сутки превысила 7 га. В Шаумянском участковом лесничестве Пшишского лесничества Туапсинского района огонь локализовали на площади 2,65 га, в Смоленском участковом лесничестве Афипского лесничества возле станицы Крепостной — 2,5 га. Кроме того, спасатели продолжали работать в районе станиц Ставропольской и Азовской.

По данным сервиса «Карта пожаров», в Северском районе зафиксировано пять крупных очагов пожара общей площадью 34,92 кв. км, или почти 3,5 тыс. га. Общее количество термоточек — 88.