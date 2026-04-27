На берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет

В Лазаревском районе Сочи нашли несколько мертвых дельфинов. Причиной гибели может быть мазут или браконьерство

27 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Сочи на побережье в Лазаревском районе обнаружили несколько мертвых дельфинов. На кадрах видны два трупа животных, однако, по словам авторов, их гораздо больше.

Также о трех мертвых дельфинах на пляже в станице Голубицкой рассказали волонтеры из Темрюкского района.

Волонтер научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказала журналистам, что сейчас нет доказательств того, что дельфины гибнут из-за нефти и мазута. Однако на массовую гибель животных влияют морские боевые действия. По ее словам, в этом году также усилилось браконьерство.