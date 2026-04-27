На берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет

Краснодарский край

Распечатать

  © Скриншот видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»
В Лазаревском районе Сочи нашли несколько мертвых дельфинов. Причиной гибели может быть мазут или браконьерство

27 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Сочи на побережье в Лазаревском районе обнаружили несколько мертвых дельфинов. На кадрах видны два трупа животных, однако, по словам авторов, их гораздо больше.

Также о трех мертвых дельфинах на пляже в станице Голубицкой рассказали волонтеры из Темрюкского района.

Волонтер научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказала журналистам, что сейчас нет доказательств того, что дельфины гибнут из-за нефти и мазута. Однако на массовую гибель животных влияют морские боевые действия. По ее словам, в этом году также усилилось браконьерство.

Берег умирающих дельфинов:

Эколог Георгий Каваносян заявил, что «дельфины в большом количестве выбрасываются и в обычный год», а для того, чтобы понять причину смерти, необходимо вскрытие. Он предположил, что причиной может быть нефть из Туапсе.

Напомним, критическая экологическая обстановка в Туапсе сохраняется с 16 апреля. Режим ЧС ввели после первой атаки БПЛА на морской терминал, когда произошла утечка топлива в реку.

Ситуация усугубилась 20 апреля после повторного удара дронов. В тот же день экологи зафиксировали в море нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. метров. Потушить пожар удалось только 24 апреля.

Отметим, что с начала марта на побережье Черного моря нашли 132 погибших дельфина — на пляжах от Тамани до Сириуса. Больше всего — в Новороссийске, на втором месте — Анапа.

Наиболее вероятная причина гибели животных — прилов. Животные могут гибнуть при вылове камбалы. У 17,4% погибших дельфинов были явные признаки прилова. От чего в марте — апреле погибли еще 83% особей, неизвестно.

Как писали Юга.ру, в Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. В апреле зоозащитница обратилась в прокуратуру.

Браконьерство Животные Нефть Происшествия Разлив нефти СВО Сочи Черное море Экология

Новости

Лента новостей

Сегодня, 13:20
«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Сегодня, 14:00
Сегодня, 11:55
Реклама на сайте