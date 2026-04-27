В Ростовской области при строительстве водовода в ДНР были разрушены древние курганы и некрополь. Ущерб составил 286 млн рублей

В Ростовской области «Военно-строительная компания» разрушила археологические памятники при создании водовода на Донбасс

23 апреля издание DonNews со ссылкой на Арбитражный суд Ростова-на-Дону сообщило, что при строительстве водовода Дон — Донбасс были разрушены археологические памятники федерального значения — некрополь Танаис, многослойные поселения «Рогожкино» и ряд курганов. Ущерб допустила «Военно-строительная компания» (ВСК) — подрядчик строительства. Ряд разрушений при строительстве выявило учреждение «Донское наследие», которое с 1994 года занимается сохранением исторической среды Ростовской области. Организация направила письмо в комитет по охране объектов культурного наследия региона. Начальник отдела археологии «Донского наследия» Владимир Алейников рассказал изданию, что на территории некрополя Танаис разрушены погребения, срезаны насыпи курганов, а могилы уничтожены. Также повреждены погребения под насыпями и разрушен культурный слой. Курган из могильника «Бутенки I» полностью уничтожен.

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал иск о взыскании с «Военно-строительной компании» более 286 млн рублей. Отметим, что водовод Дон — Донбасс был построен в 2023 году для обеспечения водой городов ДНР. В марте 2026 года стало известно, что при строительстве ВСК и другие фирмы-подрядчики похитили более 500 млн рублей у Минобороны — они завышали стоимость работ и материалов. Было возбуждено уголовное дело. Ранее, в апреле 2024 года, стало известно, что подрядчики, строившие водовод, не получили денег за работу, потому что денег не хватило и бюджет был «распилен» раньше времени. Тогда они обратились к президенту Владимиру Путину. В 2025 году Путин заявил, что водовод «не решает всех задач» из-за больших потерь воды (местами до 60%). «Военно-строительная компания» (ВСК) — публично-правовая компания (ППК), находящаяся под управлением департамента строительства Минобороны России. Создана в 2019 году для масштабных строительных проектов Минобороны РФ. В 2024 году ее убытки составили 27,6 млрд рублей.