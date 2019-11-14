Лес загорелся на горе Колдун в Новороссийске

Он добавил, что в ликвидации задействованы 30 человек, машина спецавтохозяйства по подвозу воды и две автоцистерны. Для подачи воды разложен рукав длиной 350 метров.

«На место пожара незамедлительно выехали две пожарные части, сотрудники новороссийского лесхоза, 301-я пожарная химическая станция, добровольная пожарная дружина села Мысхако, Южного, Центрального районов. Пожар сложный, обусловлен тем, что удален от дороги примерно на 2 км, крутой подъем на гору. Тушение возможно ранцевыми огнетушителями», — сообщил в своем инстаграме мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Сейчас в лесном массиве края действует шесть пожаров, из них локализованы три возгорания на площади 28,4 га, сообщили порталу Юга.ру в министерстве природы Краснодарского края. В Афипском лесничестве действуют два пожара общей площадью 27,2 га, в Новороссийском горит 11,5 га леса.

Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали восемь лесных пожаров: на площади 1,2 га — в Туапсинском лесничестве, 19,9 га — в Пшишском, 0,1 га — в Геленджикском, 5 га — в Горячеключевском, 18,9 га — в Афипском. В Мостовском удалось потушить четыре пожара общей площадью 22,5 га.

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксировано более 30 случаев возгорания в лесах, более 20 пожаров потушили. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. 12 ноября задержали четырех подозреваемых.

В тушении принимают участие более 300 человек, в том числе волонтеры, и около 70 единиц техники. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС. На территории 25 районов действует особый противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев запретил жителям Кубани ходить в лес, пока пожары не потухнут.