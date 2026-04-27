«Лэтуаль» закроет 150 магазинов по всей России на фоне убытков и дефицита люкса

27 апреля партнер компании «Лэтуаль» и источник, знакомый с ее планами, сообщили «Известиям», что ретейлер планирует до конца года закрыть около 150 торговых точек. Это связано с падением выручки, чистым убытком и сложностями с поставками премиальных брендов. Информацию подтвердила изданию директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева, пояснив, что сейчас компания проводит аудит эффективности каждого магазина. Специалисты анализируют трафик и изменение потребительского поведения, чтобы адаптировать бизнес к нынешним рыночным условиям.

Еще в начале 2026 года арендодатели стали получать уведомления о расторжении договоров. Одной из ключевых проблем стал ассортимент: ретейлер не смог получить разрешения на продажу ряда популярных брендов (в частности, Chanel), что привело к сокращению выбора и снижению чека.



По данным «Известий», тенденция к сокращению магазинов наметилась в прошлом году: в 2025 году компания закрыла 93 магазина (около 10% от общего числа), а выручка ретейлера по итогам года упала на 6% — до 83,9 млрд рублей. Чистый убыток составил 1 млрд рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей годом ранее.



С этими проблемами столкнулись и другие крупные продавцы косметики. Так, «Рив Гош» сократил сеть примерно на 10%, «Подружка» за прошлый год закрыла 25 магазинов, а «Иль де Ботэ» приостановила открытие новых точек.



Эксперт Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин объяснил это массовым переходом покупателей на маркетплейсы. Согласно данным BusinesStat, в 2025 году общие продажи косметики в РФ просели на 2% (до 3,9 млрд единиц). При этом основной удар пришелся именно на обычные магазины. В текущих условиях ретейлеры вынуждены избавляться от площадок, которые приносят мало прибыли, чтобы сохранить бизнес.