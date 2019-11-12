Фото со спутника. Как горит лес на Кубани

Краснодарский край

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Фотограф Павел Мудров опубликовал изображения системы по наблюдению за Землей Copernicus, где видны действующие пожары в Краснодарском крае

«Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад. На Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь», — написал Мудров.

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С 4 ноября в лесах Кубани потушили более 20 пожаров. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги.

По данным краевого министерства природных ресурсов, 12 ноября на территории региона продолжали действовать шесть лесных пожаров общей площадью почти 70 га. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС.

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Молния! Система Коперник только что поделилась свежими снимками. Вот я вырезал те очаги, которые нас интересуют больше всего. Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад, на Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь. Появился новый мощный очаг у Поднавислы (я про него ранее писал, когда были плохие снимки), теперь стало чуть точнее понятно место - это безымянный хребет в верховьях реки Малая Собачка. Я выложил на http://caucasia.ru новые фото. Добровольные пожарные принимают помощь, всю информацию можно найти в @dobpogkub #пожары #пожар #леснойпожар #лесныепожары #кавказ #югроссии #абхазия #краснодарскийкрай #адыгея

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Пожары Северский район Туапсинский район

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