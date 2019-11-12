Фото со спутника. Как горит лес на Кубани
Фотограф Павел Мудров опубликовал изображения системы по наблюдению за Землей Copernicus, где видны действующие пожары в Краснодарском крае
«Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад. На Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь», — написал Мудров.
С 4 ноября в лесах Кубани потушили более 20 пожаров. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги.
По данным краевого министерства природных ресурсов, 12 ноября на территории региона продолжали действовать шесть лесных пожаров общей площадью почти 70 га. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС.
View this post on Instagram
Молния! Система Коперник только что поделилась свежими снимками. Вот я вырезал те очаги, которые нас интересуют больше всего. Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад, на Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь. Появился новый мощный очаг у Поднавислы (я про него ранее писал, когда были плохие снимки), теперь стало чуть точнее понятно место - это безымянный хребет в верховьях реки Малая Собачка. Я выложил на http://caucasia.ru новые фото. Добровольные пожарные принимают помощь, всю информацию можно найти в @dobpogkub #пожары #пожар #леснойпожар #лесныепожары #кавказ #югроссии #абхазия #краснодарскийкрай #адыгея
Читайте также
В 25 районах Краснодарского края запретили ходить в лес из-за пожаров
В Туапсинском и еще 24 районах объявили противопожарный режим
Тест-драйв новой модели провел во Франции Евгений Мельченко
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.