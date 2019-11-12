Фото со спутника. Как горит лес на Кубани

По данным краевого министерства природных ресурсов, 12 ноября на территории региона продолжали действовать шесть лесных пожаров общей площадью почти 70 га. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС .

С 4 ноября в лесах Кубани потушили более 20 пожаров. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги.

«Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад. На Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь», — написал Мудров.

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