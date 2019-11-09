К тушению лесного пожара в Северском районе привлекут авиацию
Природный пожар в Северском районе будут тушить с помощью вертолета
По данным сервиса «Карта пожаров», сейчас в районе горит более 4 тыс. гектаров леса. Пожары там продолжаются с 5 ноября. Очаги зафиксированы в районе станицы Убинской, станицы Планческая Щель, под Крепостной и Ставропольской. По данным оперативного краевого лесопожарного центра, за прошедшие сутки — 8 ноября -произошло четыре загорания на землях лесного фонда. Всего, по данным центра, на 9:00 9 ноября остается пять загораний, четыре из которых локализовано.
В тушении задействованы силы МЧС, лесопожарного центра, лесничеств. Также привлекли волонтеров — желающих помочь собирают местные администрации и добровольные пожарные.
9 ноября в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на территории Северского района введен режим повышенной готовности.
К тушению решено привлечь вертолет Ми-8. С его помощью будут тушить труднодоступные очаги возгорания. Доступные очаги продолжают ликвидировать наземными силами, также создаются минерализованные полосы по защите населенных пунктов. Тяжелая техника прокладывает волоки в лесном массиве, чтобы доставлять к пожарных. Для мониторинга ситуации планируется применить беспилотник.
В 16 часов должно состояться заседание комиссии по ЧС Северского района, где будут приняты решения по складывающейся обстановке.
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