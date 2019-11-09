К тушению лесного пожара в Северском районе привлекут авиацию

По данным сервиса «Карта пожаров», сейчас в районе горит более 4 тыс. гектаров леса. Пожары там продолжаются с 5 ноября. Очаги зафиксированы в районе станицы Убинской, станицы Планческая Щель, под Крепостной и Ставропольской. По данным оперативного краевого лесопожарного центра, за прошедшие сутки — 8 ноября -произошло четыре загорания на землях лесного фонда. Всего, по данным центра, на 9:00 9 ноября остается пять загораний, четыре из которых локализовано.

В тушении задействованы силы МЧС, лесопожарного центра, лесничеств. Также привлекли волонтеров — желающих помочь собирают местные администрации и добровольные пожарные.