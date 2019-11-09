К тушению лесного пожара в Северском районе привлекут авиацию

Краснодарский край

Распечатать

Природный пожар в Северском районе будут тушить с помощью вертолета

По данным сервиса «Карта пожаров», сейчас в районе горит более 4 тыс. гектаров леса. Пожары там продолжаются с 5 ноября. Очаги зафиксированы в районе станицы Убинской, станицы Планческая Щель, под Крепостной и Ставропольской. По данным оперативного краевого лесопожарного центра, за прошедшие сутки — 8 ноября -произошло четыре загорания на землях лесного фонда. Всего, по данным центра, на 9:00 9 ноября остается пять загораний, четыре из которых локализовано.

В тушении задействованы силы МЧС, лесопожарного центра, лесничеств. Также привлекли волонтеров — желающих помочь собирают местные администрации и добровольные пожарные.

Читайте также:

9 ноября в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на территории Северского района введен режим повышенной готовности.

К тушению решено привлечь вертолет Ми-8. С его помощью будут тушить труднодоступные очаги возгорания. Доступные очаги продолжают ликвидировать наземными силами, также создаются минерализованные полосы по защите населенных пунктов. Тяжелая техника прокладывает волоки в лесном массиве, чтобы доставлять к пожарных. Для мониторинга ситуации планируется применить беспилотник.

В 16 часов должно состояться заседание комиссии по ЧС Северского района, где будут приняты решения по складывающейся обстановке.

Пожары Северский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

К тушению лесного пожара в Северском районе привлекут авиацию
В управлении культуры Сочи прошли обыски — СМИ
В Краснодаре трамваи 2 и 4 временно не будут ходить на Индустриальную по вечерам
Калининградца четыре года преследуют приставы из-за долга полного тезки из Краснодара
Медведев придал «Сириусу» статус «научной долины». Фонд Родулгина получит 163 земельных участка в Сочи
В Сочи «семерка» сбила пенсионера на электровелосипеде

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как работает крупнейший на Кубани металлургический завод

Статьи

«У меня нет аттестата раввина — есть диплом химика»

Интервью с главой еврейской общины Краснодара

Мнения

«Турками горожан уже не удивишь, подайте нам "Реалы" с "Бавариями"»

Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Трабзонспора»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале