В Краснодарском крае живет более 5 тысяч глухих людей — и на них приходится всего около 30 переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Анна Погорелова — одна из них. Она работает в больницах, банках и у нотариусов, переводит концерты, футбольные матчи и курсы по паделу, ездит в командировки в другие города, где не хватает переводчиков. Редактор Юга.ру Денис Куренов записал монолог Анны Погореловой, в котором она рассказывает о том, почему в школах для глухих детей до сих пор не преподают на жестовом языке, о стереотипах вокруг своей профессии и о «доступной среде», которая на практике оказывается не такой уж доступной. Как все началось Изначально РЖЯ был просто моим увлечением. Я изучала его самостоятельно — по материалам в интернете, потом уже на практике, в общении с глухими. Стала волонтером во Всероссийском обществе глухих, в молодежном движении глухих Кубани. У меня появились глухие друзья, я ходила с ними на мероприятия, помогала переводить, решать бытовые вопросы. И в какой-то момент поняла: мне это безумно нравится и я хочу заниматься этим профессионально. Так я начала искать, где можно получить образование. Училась заочно три года в Павловске под Санкт-Петербургом. Тогда такой формат еще был возможен, сейчас обучение только очное. К сожалению, в России мало учебных заведений, которые готовят именно переводчиков РЖЯ, — они есть в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Казани и еще нескольких городах. С 2023 года заочный формат убрали, и получить профильное образование стало еще сложнее: многие действующие переводчики не имеют возможности уехать в другой город на два-три года ради очного обучения. Кроме того, постоянно меняются профстандарты и требования. Теперь мы обязаны проходить независимую оценку квалификации, чтобы попасть в реестр и официально оказывать услуги перевода. Ни одна неделя не похожа на другую Я работаю в самых разных сферах — культурной, спортивной, образовательной, социальной, — поэтому мой обычный день всегда необычный. Ко мне может обратиться организация — например, для перевода на краевом фестивале, и тогда я стою на сцене и перевожу для глухих зрителей в зале. А может напрямую обратиться глухой человек, которому нужно к врачу или нотариусу, — и тогда я работаю с ним индивидуально. Недавно я три дня работала на курсе по паделу — это игра, похожая на большой теннис. Глухая девушка решила выучиться на тренера, и я с утра до вечера сопровождала ее и переводила весь материал — и теоретический, и практический. Затем я поехала в командировку в Сочи, чтобы сопроводить глухого клиента к нотариусу. В Сочи, как и во многих городах России, переводчиков не хватает, поэтому я езжу и в другие города — на день, на несколько дней.

© Фото из личного архива Анны Погореловой

30 переводчиков на 5 тысяч глухих На весь край нас всего человек 30, а людей с нарушениями слуха — больше 5 тысяч. Нехватка специалистов огромная. Мы работаем по много часов в день. Бывает так: утром я иду с одним глухим человеком в больницу, перевожу полтора-два часа, потом еду с другим в банк — нужно решить вопрос с приложением или карточкой, потом с третьим — к нотариусу. И так каждый день. Как глухие справляются без переводчика? Молодежь уже приспособилась: общаются через переписку, пользуются технологиями — например, переводом голоса в текст. У каждого перевода — своя специфика В зависимости от ситуации формат перевода сильно меняется. В МФЦ или больнице я сижу рядом с глухим человеком и специалистом — есть возможность переспросить, уточнить, перевожу в обе стороны. На концерте все иначе: я стою на сцене и перевожу синхронно — нужно мгновенно и точно передать все, что говорит ведущий. А на футбольном матче — например, когда была игра сборной России с Никарагуа, — я находилась в отдельном помещении, меня выводили на экраны стадиона в специальном окошке, и все зрители и болельщики могли меня видеть.

© Фото из личного архива Анны Погореловой

Есть дополнительная сложность: жесты отличаются в зависимости от региона, и не всегда знаешь, какая категория глухих людей перед тобой и какой жест сейчас использовать. Сложно бывает и на узкоспециальных курсах — по медицинской или спортивной тематике: там своя терминология, жестов не хватает, и приходится искать решения на ходу. Где работать сложнее всего? Однозначно не скажу. Бывали ситуации, когда врач отказывался работать через переводчика — приходилось разрешать конфликт, объяснять, что глухому необходим перевод. Бывает сложно на концертах — другая специфика, другой формат жестов. Все зависит от конкретной ситуации. Ради чего я в этой профессии Ситуаций, после которых я хотела бы все бросить, в моей практике не было. Неприятные случаи бывают — когда люди не понимают, как правильно общаться с неслышащим человеком, возникают конфликтные моменты, и приходится с этим разбираться. Тяжело, но, к счастью, с таким сталкиваешься редко. А вот моментов, после которых я понимаю, ради чего занимаюсь этим делом, гораздо больше. Когда глухой человек делится впечатлениями и говорит, что смог решить свою проблему благодаря переводчику. Что получил больше информации, узнал что-то новое. Что смог поехать в горы, попутешествовать, потому что я была рядом и помогала с переводом на протяжении всей поездки. Такие моменты заряжают и помогают двигаться дальше. Представьте, что вам преподают на китайском По закону человек с инвалидностью может получить образование в любом учебном заведении, и это заведение обязано предоставить необходимые условия. Но на практике так бывает далеко не всегда. В Краснодаре, например, не так много мест, куда может поступить человек с нарушением слуха, потому что основное условие — наличие переводчика жестового языка на весь учебный процесс. Выбор у глухого человека, к сожалению, невелик. Долгое время в России жестовый язык был запрещен в школах-интернатах для детей с нарушением слуха. Сейчас ситуация понемногу меняется, но в большинстве школ преподаватели по-прежнему не используют жестовый язык. Ребенок приходит на математику, литературу, любой другой предмет — и материал ему рассказывают на обычном русском языке. Он воспринимает информацию не на своем родном. И тогда вопрос: какой объем знаний он может усвоить, если не слышит, если не понимает язык, на котором ему говорят? Представьте: вы знаете только русский язык, приехали в Китай и пришли в школу. Вам преподают литературу, историю, географию на китайском. Сколько вы поймете? Вот в этом и проблема. Ребята выпускаются, но с каким уровнем знаний? Большой вопрос. Если бы я могла изменить одну вещь в системе прямо сейчас, я бы добавила РЖЯ в систему образования людей с нарушением слуха.

© Фото из личного архива Анны Погореловой

Экстренная ситуация без переводчика В экстренной ситуации глухой человек чаще всего использует переписку — разумеется, если состояние позволяет ему читать и писать. Иногда переводчику звонят по видеосвязи: врач стоит рядом с пациентом, и мы общаемся втроем через экран. В моей практике был случай, когда глухой человек попал в ДТП — мне срочно позвонили, у меня была возможность, я выехала прямо на место и помогала с переводом при общении с врачами и полицией. Если есть возможность позвать переводчика, мы стараемся приехать экстренно. Если нет — созваниваемся по видеосвязи. «Доступная среда», которая не совсем доступна К сожалению, «доступная среда» не совсем доступна. Почему-то организации, которые за нее отвечают, не обращаются к людям, для которых они ее делают. Отсюда ошибки, сложности. В Краснодаре есть общественный транспорт с экранами, на которых указан маршрут — какая сейчас остановка, какая следующая. Но далеко не везде. В больницах и МФЦ есть электронная очередь, но при обращении к сотруднику глухому человеку все равно нужно общаться на жестовом языке или в переписке. Очень много всего надо улучшать. И привлекать к этому нужно тех, для кого эта среда создается. Если создаете «доступную среду» для глухих — спросите, чего им не хватает и как это сделать. Но в большинстве случаев так не происходит. О стереотипах: «глухонемой», «просто машут руками» и «один язык на всех» Многие нас до сих пор называют сурдопереводчиками — это неправильный термин. С 2012 года РЖЯ получил официальный статус как язык общения в нашей стране. Правильно говорить: переводчик русского жестового языка или переводчик РЖЯ. К сожалению, многие поверхностно судят о нашей работе. Со стороны кажется, что мы «просто машем руками», но на самом деле это очень тяжелая мозговая деятельность. Бывают крайне сложные переводы — и оценивают нас недостаточно хорошо. Самый болезненный стереотип для меня — когда слышащие люди воспринимают глухих как неполноценных, считают их бедными, несчастными, начинают жалеть. Я погружена в мир глухих людей, я вижу, каких успехов они добиваются, на что они способны, какие они классные. Поэтому такой стереотип меня очень задевает. И, конечно, слово «глухонемой». Глухие люди не являются немыми, этот термин некорректен. Правильно говорить: глухой человек, слабослышащий, человек с нарушением слуха. Глухие могут говорить — у них есть жестовая речь, у них есть голос, который они могут использовать. Слово «глухонемой» оскорбительно и неправильно. Еще один популярный стереотип: многие думают, что жестовый язык — это просто русский язык, показанный руками. Это не так. РЖЯ — полноценная лингвистическая система со своими правилами и грамматикой, и она отличается от русского языка. А еще часто думают, что жестовый язык единый для всех стран. Когда я говорю, что в каждой стране свой жестовый язык и даже внутри одной страны есть региональные различия, люди удивляются: «А почему нельзя придумать один жестовый язык на весь мир?» Я отвечаю вопросом: «А почему нельзя придумать один речевой язык на весь мир?» Такое заблуждение меня сильно веселит.

Диалекты, новые жесты и «ковид» В РЖЯ есть региональные различия — что-то вроде диалектов. Жесты в Краснодарском крае могут отличаться от московских или новосибирских. Но мы все говорим на РЖЯ, и человек из Санкт-Петербурга поймет человека из Краснодара. Просто некоторые жесты будут другими. Новые жесты чаще всего придумывают сами глухие. До 2020 года, например, не было жеста «ковид». Потом, когда это слово стали постоянно использовать, жест появился. Глухие стараются показать жест так, как выглядит действие или предмет, — многие жесты иконичные, образные. Распространяются новые слова легко, через интернет: глухие из разных регионов созваниваются по видеосвязи и обмениваются жестами прямо во время беседы. Бывает и так, что в узком кругу — на работе или в учебном заведении — маленькая группа придумывает свои жесты для специфических понятий и использует их только между собой. Важно еще понимать, что в устной речи мы часто используем интонации. В жестовом языке их заменяют эмоции, поэтому такой перевод выглядит гораздо выразительнее.

© Фото из личного архива Анны Погореловой