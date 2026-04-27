24 апреля «Ведомости» сообщили, что сервис электронных книг «Литрес» начал добавлять предупреждения о вреде наркотиков к произведениям русских классиков. Маркировке подверглись, в частности, сборник стихотворений Александра Пушкина 1814–1836 годов (карточка книги удалена на момент публикации новости), поэма «Руслан и Людмила» и «Повести Белкина». Предупреждения также появились у произведений Николая Гоголя «Нос» и «Вий», а также сборника Ивана Тургенева.

В пресс-службе «Литреса» заявили «Ведомостям», что изучают ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента. «Незаконное потребление и оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов запрещены в России и влекут административную и уголовную ответственность», — указано в профилях книг.

Причиной маркировок стал закон о запрете пропаганды наркотиков, вступивший в силу 1 марта 2026 года. Поправки обязывают сопровождать произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, специальным предупреждением с восклицательным знаком и антинаркотической надписью. За нарушение юридическому лицу грозит штраф до 1,5 млн рублей, а максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

При этом ни одно из перечисленных произведений не входит в перечень книг, которые Российский книжный союз рекомендовал маркировать. В этот список, среди прочего, попали биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова, а также книги Виктора Пелевина, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.

Депутат Госдумы Владислав Даванков потребовал от Минюста разъяснений по применению закона к классической литературе. По его мнению, если в произведении наркотики упоминаются не в позитивном ключе, это не должно расцениваться как пропаганда.