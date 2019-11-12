На Кубани задержали четверых по подозреваемых в поджоге лесов

Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Еремин на заседании комиссии по ЧС 12 ноября. По его словам, выявлены случаи умышленных поджогов лесного фонда.

«Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром, что позволяет сделать вывод об умышленных поджогах», — цитирует Еремина «Интерфакс».

Минпророды края обратилось с заявлением в МВД о проведении расследования и поисках возможных виновников пожаров. По словам Еремина, четверых человек уже задержали — двух в Северском районе и еще двух — в Мостовском.