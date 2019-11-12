На Кубани задержали четверых по подозреваемых в поджоге лесов
Полиция задержала четверых возможных виновников пожаров в лесах Краснодарского края
Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Еремин на заседании комиссии по ЧС 12 ноября. По его словам, выявлены случаи умышленных поджогов лесного фонда.
«Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром, что позволяет сделать вывод об умышленных поджогах», — цитирует Еремина «Интерфакс».
Минпророды края обратилось с заявлением в МВД о проведении расследования и поисках возможных виновников пожаров. По словам Еремина, четверых человек уже задержали — двух в Северском районе и еще двух — в Мостовском.
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В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах, более 20 пожаров потушили. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги.
По данным краевого управления МЧС на 18:00 12 ноября, в крае действуют восемь природных пожаров на площади 12 га в лесах Северского, Туапсинского, Абинского и Мостовского районов. Утром, по данным минприроды, действовали шесть лесных пожаров общей площадью почти 70 га.
В тушении принимают участие более 300 человек, в том числе волонтеры, и около 70 единиц техники. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС. Особый противопожарный режим действует на территории 25 районов.
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