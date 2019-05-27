В Адыгее возбудили дело по факту исчезновения школьницы
СК Адыгеи 27 мая возбудил уголовное дело после исчезновения 16‑летней жительницы Майкопа
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Дарьи Шопиной завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.
Предварительное расследование установило, что 24 мая около 11:10 девушка вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Всех, у кого есть информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 421-60-22, 8 (877) 256-04-20, 8 (918) 152-26-22.
Как сообщали Юга.ру, к поиску школьницы подключились волонтеры отряда «Лизы Алерт» и представители общества черкесских всадников. Они на конях обследуют труднодоступную лесистую местность.
В день исчезновения Дарья Шопина была одета в белую блузку, черные брюки, серые кеды и темно-синюю кофту. При себе у нее был цветной рюкзак и два мобильных телефона.
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