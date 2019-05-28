В Адыгее увеличили ареал поиска пропавшей школьницы
В Адыгее с 24 мая продолжаются поиски пропавшей 16-летней школьницы Дарьи Шопиной
Поиском девушки занимаются 60 сотрудников полиции и спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России. С 27 мая к ним подключились около 270 волонтеров отряда «Лиза Алерт». 28 мая поисковые мероприятия продолжились.
«К настоящему времени установлены и обследованы места возможного появления пропавшей девочки. Осмотрены оба берега реки Белой, от Майкопской ГЭС до станицы Ханской. На окраинах Майкопа обследованы объекты незавершенного строительства, берега водоемов, лесной массив», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Для поисков также применяются летательные аппараты, состоящие на вооружении Росгвардии, используется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», изучаются записи камер видеонаблюдения, полученные с момента исчезновения Дарьи Шопиной. Ориентировки переданы нарядам ГИБДД и в ГУ МВД России по Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Как сообщали Юга.ру, утром 24 мая Дарья Шопина вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. 27 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки.
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