К поиску пропавшей школьницы в Адыгее подключились волонтеры отряда «Лизы Алерт»

К розыску девочки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Краснодарского края «Лиза Алерт». Волонтеры 27 мая планируют искать девушку в Майкопе и пригороде. Добровольцев, которые готовы помочь в поисках, ждут в 10:00 на улице Подлесной, 3а. С собой рекомендуют взять репелленты, воду, еду, фонари, бумагу, ручки, скотч, ножницы, сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщали Юга.ру, сообщение об исчезновении девочки поступило 24 мая. По этому факту проводят проверку. Приметы пропавшей: средний рост, зеленые глаза, русые волосы средней длины, на лице есть несколько заметных родинок. В волосах была заколка «крабик». На девушке были черные брюки, белая рубашка и синяя кофта с длинными рукавами. С собой у нее был синий рюкзак с красными и серыми вставками, на нем есть два значка. Один из них — «Последний день Помпеи».