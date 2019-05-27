К поиску пропавшей школьницы в Адыгее подключились волонтеры отряда «Лизы Алерт»
В Адыгее продолжают искать 16-летнюю майкопчанку Дарью Шопину, которая 24 мая вышла из лицея № 34 и пропала
К розыску девочки подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Краснодарского края «Лиза Алерт». Волонтеры 27 мая планируют искать девушку в Майкопе и пригороде. Добровольцев, которые готовы помочь в поисках, ждут в 10:00 на улице Подлесной, 3а. С собой рекомендуют взять репелленты, воду, еду, фонари, бумагу, ручки, скотч, ножницы, сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщали Юга.ру, сообщение об исчезновении девочки поступило 24 мая. По этому факту проводят проверку. Приметы пропавшей: средний рост, зеленые глаза, русые волосы средней длины, на лице есть несколько заметных родинок. В волосах была заколка «крабик». На девушке были черные брюки, белая рубашка и синяя кофта с длинными рукавами. С собой у нее был синий рюкзак с красными и серыми вставками, на нем есть два значка. Один из них — «Последний день Помпеи».
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