Россияне каждый год теряют полтриллиона рублей из-за продуктового эмбарго
Экономисты рассчитали, что российские потребители теряют 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, которое ввели в 2014 году
Исследование провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Они сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 и 2013 годах. В результате они оценили, что получили от санкций потребители, производители и импортеры.
Экономисты отмечают, что за последние пять лет потребители ежегодно теряют 530 млрд рублей в ценах 2013 года. При этом они выделили продукты, которые экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Это птица, свинина и помидоры. Реальные цены них выросли к 2016 году. Общие выгоды потребителей от этих продуктов оценили в 75 млрд рублей в год. Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд рублей. Это около 3 тыс. рублей на человека в год, написал «Коммерсантъ».
Авторы исследования отмечают, что 84% из 445 млрд рублей потерь потребителей ежегодно перераспределяют в пользу отечественных производителей. Однако большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось.
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Продовольственное эмбарго в России действует с 2014 года. Его ввели в ответ на санкции Евросоюза и США. В тот год ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма. С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно. В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года.
К августу 2018-го Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались ввести в страну вопреки запретам. При этом на личные покупки россиян, которые возвращаются из-за границы, запреты не распространяются.
По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты. Росстат в октябре опубликовал статистику, согласно которой половина россиян может покупать только еду и одежду.
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