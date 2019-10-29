Россияне каждый год теряют полтриллиона рублей из-за продуктового эмбарго

Исследование провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Они сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 и 2013 годах. В результате они оценили, что получили от санкций потребители, производители и импортеры.

Экономисты отмечают, что за последние пять лет потребители ежегодно теряют 530 млрд рублей в ценах 2013 года. При этом они выделили продукты, которые экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Это птица, свинина и помидоры. Реальные цены них выросли к 2016 году. Общие выгоды потребителей от этих продуктов оценили в 75 млрд рублей в год. Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд рублей. Это около 3 тыс. рублей на человека в год, написал «Коммерсантъ».