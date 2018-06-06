Россияне из-за санкций стали в два раза больше переплачивать за отечественные продукты

Аналитики департамента исследования и прогнозирования Центробанка подсчитали расходы населения на отечественные сельскохозяйственные продукты

Данные приведены в бюллетене «О чем говорят тренды». По подсчетам специалистов, расходы потребителей на поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции увеличились с 278,2 млрд рублей в 2014 году до 603,7 млрд рублей в 2016 году. Отмечается, что в 2014 году каждый россиянин за потребление более дорогой отечественной продукции каждый год переплачивал около 1,9 тыс. рублей. В 2016 году переплата увеличилась до 4,1 тыс. рублей. Аналитики связывают увеличение показателей с введением продуктового эмбарго, пишут «Ведомости».

С 2006 году аграриев начало поддерживать государство. Сейчас поддержка идет по программе развития АПК на 2013 — 2020 года. В прошлом году господдержка сельхозпроизводителей составила 240 млрд рублей. На 2018 году на эти цели предусмотрено 242 млрд рублей. На последующие два года в бюджете заложено по 242,4 млрд рублей.