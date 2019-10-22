Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Росстат в октябре опубликовал статистику, согласно которой половина россиян может покупать только еду и одежду
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Федеральная служба государственной статистики оценила финансовое положение домашних хозяйств и выяснила, что 0,7% россиян во втором квартале этого года не могут себе позволить покупку еды. Кроме того, 14,1% опрошенных во втором квартале 2019 года заявили, что им хватает денег на еду, но не на одежду и оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом в прошлом квартале этот показатель равнялся 15,2%.
Еду и одежду способны купить 49,4% людей, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество домохозяйств, которые могут себе позволить товары длительного пользования, но не машины или квартиры — 32,6% против 31,1% в первом квартале. Кроме того, на 0,1% выросло количество тех, кто может купить все, что захочет, — 2,7% во втором квартале этого года, написали РИА «Новости».
Напомним, в октябре швейцарский банк опубликовал статистику, согласно которой в России в 2019 году количество долларовых миллиардеров увеличилось в 1,5 раза.
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