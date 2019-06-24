Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Санкции им продлены до 31 декабря 2020 года.
Под запретом остаются европейские сыры и другая молочная продукция, орехи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма. С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно.
Продукты, ввезенные незаконно, подлежат уничтожению. К августу 2018 года Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались незаконно ввести в страну. По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты.
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