Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Санкции им продлены до 31 декабря 2020 года.

Под запретом остаются европейские сыры и другая молочная продукция, орехи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция, передает RT

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Как сообщали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма.  С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно.

Продукты, ввезенные незаконно, подлежат уничтожению. К августу 2018 года Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались незаконно ввести в страну. По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты.

Владимир Путин Санкции
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